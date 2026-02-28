La oficina de la Tarjeta Transporte Público de Aranjuez abrirá tras el verano en una nueva ubicación más céntrica

Economía.- Funcas pide más planificación y mejor coordinación entre administraciones en la inversión en infraestructuras - EUROPA PRESS

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) trasladará próximamente la oficina de atención al público para la gestión de la Tarjeta de Transporte Público (TTP) de Aranjuez a un nuevo edificio actualmente en desuso ubicado en el centro de la localidad, a menos de seis minutos caminando del Ayuntamiento.

Para ello, acaba de licitar un contrato para la ejecución de las obras de acondicionamiento de un local ubicado en el número 55 de la calle Almíbar, con un presupuesto base de licitación de 93.472,19 euros (IVA incluido) y una duración de cuatro meses, según la documentación consultada por Europa Press. Desde el Consorcio se calcula que la apertura de la nueva oficina se lleve a cabo para después del verano.

La actual oficina de atención al público para la gestión de la TTP se sitúan en el número 16 de la calle Infantas, en la estación de autobuses de la localidad, y se busca con esta actuación "reforzar la calidad del servicio y la atención a la ciudadanía".

"La oficina actual presenta un grado de deterioro significativo que dificulta la prestación del servicio en condiciones óptimas. Por este motivo, se ha considerado imprescindible su traslado a un nuevo espacio que disponga de instalaciones modernas y adecuadas, ubicado en una zona más céntrica y de carácter comercial. Esta nueva localización permitirá mejorar la accesibilidad y facilitar a los vecinos la realización de sus gestiones relacionadas con la Tarjeta Transporte Público", han explicado a Europa Press fuentes del CRTM.

El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras de acondicionamiento de un local actualmente en desuso, ubicado en la calle Almíbar, 55 de Aranjuez, para su adecuación como oficina de atención al público para la gestión de la Tarjeta de Transporte Público del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Los trabajos de reforma a desarrollar consisten fundamentalmente en la redistribución de espacios, renovación de suelos, revestimientos y acabados, así como de las instalaciones (electricidad, climatización, fontanería, cerrajería, comunicaciones, protección contra incendios, carpintería y mobiliario).

En esta oficina, los usuarios podrán realizar todas las gestiones habituales relacionadas con la Tarjeta Transporte Público, como la adquisición de nuevas tarjetas con cita previa, la resolución de incidencias y la solicitud de información.

En total, el CRTM cuenta con 24 oficinas de gestión, doce de ellas en la capital y las doce restantes en otros municipios de la región. Además, a lo largo de 2026 también está prevista una nueva oficina en el Intercambiador de Plaza de Castilla.

Durante 2025, estas oficinas atendieron más de 1,8 millones de consultas presenciales, con las sedes de Sol, Aeropuerto T4 y Moncloa como las de mayor actividad.