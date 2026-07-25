De oficinistas a turistas: la modernista Casa Palazuelo de la calle Mayor pone fin a cien años transformándose en hotel

Casa Palazuelo - CASA PALAZUELO

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La modernista Casa Palazuelo, en el número 4 de la Plaza Mayor, pone fin a una época después de que el Ayuntamiento de Madrid haya autorizado el plan promovido por sus propietarios para transformar este inmueble, uno de los primeros edificios comerciales y de oficinas de Madrid, en hotel.

Abrió sus puertas en 1921 y es obra del arquitecto de Madrid, Antonio Palacios, autor del Palacio de Telecomunicaciones de Cibeles o del Círculo de Bellas Artes. Hasta 105 años después, Casa Palazuelo sigue abriendo sus puertas a decenas de negocios pero en unos meses sólo quedarán algunos en su zócalo comercial porque el resto del inmueble dará paso a un hotel.

En el Pleno de Cibeles de esta semana, el último antes del parón estival, se daba la luz verde al cambio propuesto por la propiedad con el 'sí' en solitario del PP, la abstención de Vox y del concejal no adscrito Javier Ortega Smith y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se refería a "esta joya" cuya transformación ha recibido el informe favorable de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madridm para dejar claro en cuanto a la preocupación por los locales comerciales que se mantendrán en el zócalo comercial, de modo que se compaginará la actividad terciaria de hospedaje con la terciaria comercial.

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC), Casa Palazuelo sigue en funcionamiento con sus dos fachadas, una que da a Mayor y otra a la calle Arenal. Esto ha llevado a levantar las críticas de la oposición ante el futuro hotel. "El turismo está muy bien pero no debe arrasar con todo y hacerlo hotel es privar a los madrileños de este emblemático edificio", sostenía el concejal de Vox Ignacio Ansaldo.

El socialista Antonio Giraldo ponía el foco en que es un inmueble que está "en buen estado y donde permanece el uso original para el que diseñó Antonio Palacios esta casa comercial, un edificio con comercios, con oficinas, que se distribuyen en toda la edificación". "Nosotros advertimos de que transformar este uso original, que está funcionando, que no es un uso decadente, que funciona bien, alteraba la declaración de BIC", advertía.

"Allí donde antes había empresas, comercios y trabajo, ahora habrá habitaciones de hotel. Y no porque esa actividad haya fracasado sino por que el uso hotelero tiene una rentabilidad económica mucho mayor", diagnoticaba José Luis Nieto desde Más Madrid.

CHICAGO COMO INSPIRACIÓN

Demetrio Palazuelo lo proyectó inspirándose en los edificios comerciales de ciudades estadounidenses como Chicago, con tiendas en las plantas inferiores y oficinas en las superiores.

La propia web de Casa Palazuelo llama la atención sobre que sus cinco plantas son "una de las pocas casas modernistas que se pueden encontrar en Madrid y su interior está considerado como una joya arquitectónica única en la ciudad, muy al estilo de art decó de los años veinte y bebido bajo la influencia de la escuela de Chicago, que reordenó la forma de dividir los espacios comerciales".

Antonio Palacios trató de que la fachada "no destacara sobre el resto de inmuebles del entorno sino reflejar la función del edificio", todo ello con su aire de clasicismo.