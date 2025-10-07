Tres obreros heridos y posibles desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en la zona de Ópera

Once dotaciones de Bomberos trabajan en el derrumbe parcial de un edificio en el centro de Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando este lunes en el derrumbe parcial de un edificio de seis plantas en la zona de Ópera, en el centro de la capital, han informado desde Emergencias Madrid.

En concreto, se han derrumbado parcialmente unos forjados de un edificio en obras en la calle Hileras. En estos momentos, hay desplegado un dispositivo de Samur-Protección Civil.