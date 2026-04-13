Ópera a Quemarropa llega a su 3ª edición con el estreno de 'La clausura del amor' y una obra protagonizada por un robot

Espectáculo de Ópera a Quemarropa - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Ópera a Quemarropa celebrará su tercera edición del 3 al 18 de julio en San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares con una programación que reúne seis producciones de ópera de cámara y que estará marcada por el estreno mundial de 'La clausura del amor' y la presencia de 'Klara', de Pedro Halffter, protagonizada por un robot.

El certamen, dirigido por Ruth González y Ricardo Campelo, consolida su compromiso con este formato y amplía su proyecto para producir, coproducir, estrenar y hacer circular ópera de cámara dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, reforzando además su red de alianzas con instituciones como el Gran Teatre del Liceu, el Teatro de la Maestranza y Ópera de Tenerife.

Entre los principales hitos de esta edición figura el estreno mundial de 'La clausura del amor', con música de Reyes Oteo y basada en el texto de Pascal Rambert, que se presentará el 17 de julio en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y el día 18 en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez.

La obra, interpretada por una formación de cámara, confronta a una pareja tras la ruptura de su relación y se apoya en un dispositivo escénico con elementos visuales como la proyección en directo de los intérpretes.

Asimismo, destaca 'Estètica i massacre', compuesta por Carles Prat y con libreto de Carlota Gurt, que supone el debut del actor Oriol Pla en la dirección operística. La pieza plantea una sátira sobre la tiranía de los cánones estéticos en hombres y mujeres a través de una pareja en conflicto por la transformación del cuerpo y su exposición en redes sociales.

La programación incorpora también 'Klara', de Pedro Halffter, protagonizada por un robot de última generación que, interpretado por la soprano Vanessa Goikoetxea como única intérprete, reflexiona sobre la identidad y lo que significa ser humano en un entorno escénico con proyecciones en 3D y holografías. El propio compositor participa al piano junto a Juan Carlos Garvayo, estableciendo un diálogo con el presente a través de la tecnología, los haikus y la inteligencia artificial.

LA INAUGURACIÓN, EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

La inauguración del festival, tal y como han destacado los organizadores en un comunicado, correrá a cargo de 'Svadba', ópera a capela de la compositora serbia Ana Sokolovic, que se representará el 3 de julio en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y el 4 en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez. Interpretada por seis voces femeninas, la obra explora la noche previa a una boda a partir de la tradición, el folclore balcánico y los vínculos de amistad.

El certamen recupera además patrimonio musical con 'Pericca e Varrone', intermedio cómico de la ópera 'Scipione nelle Spagne' de Alessandro Scarlatti, estrenada en 1714. La obra será interpretada con instrumentos de época por el grupo La Madrileña, dirigido por José Antonio Montaño, con una propuesta escénica de Ignacio García centrada en el humor y el entretenimiento.

La programación se completa con el proyecto colectivo 'La Plaza', que reunirá a artistas de distintas disciplinas --canto, performance, interpretación instrumental y composición-- en una residencia en el Centro Cultural Paco Rabal, cuyo resultado se estrenará el 18 de julio en la plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares, en colaboración con la Escuela Superior de Canto.

UN FORO SOBRE EL PRESENTE Y FUTURO DE LA ÓPERA COMO ANTESALA

Como antesala, el festival celebrará el 21 de mayo el Espacio de Pensamiento en la Sala Alcalá 31 bajo el título 'El futuro es ahora', un foro que reunirá a profesionales y público para abordar la programación, las alianzas y la creación actual en la ópera de cámara en España.

Además, esta edición incorpora ARCA, una nueva área de acción concebida como sistema de archivo, análisis y consulta sobre el ecosistema de la ópera de cámara en España desde el año 2000, que incluirá base de datos, web e informe con el objetivo de generar conocimiento y herramientas útiles para programadores, instituciones y creadores.