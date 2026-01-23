Operativo de la Comunidad en carreteras por nevadas: 63 efectivos, 15 quitanieves y más de 50 toneladas de sal

Paisaje nevado en La Barranca, en Navacerrada, Madrid (España) - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha mantenido activo durante la noche de este jueves un dispositivo para garantizar la seguridad en las carreteras autonómicas ante las bajas temperaturas registradas y la previsión de nevadas en la zonas de la Sierra.

En concreto, en el operativo han participado 63 profesionales y 15 camiones quitanieves y se han utilizado 50,12 toneladas de sal y 1.953 litros de salmuera para las labores de prevención y tratamiento del firme, han informado desde la Consejería de Transportes.

Este despliegue forma parte del Plan de Vialidad Invernal de la Comunidad de Madrid con el que se busca garantizar la seguridad en las carreteras autonómicas. Gracias al dispositivo desplegado, todas las vías permanecen abiertas para su circulación.