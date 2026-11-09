Ortega (no adscrito) pide a la Almudena un Gobierno "valiente" que recupere "honradez" y libere a España de corrupción

Archivo - El diputado del grupo mixto, Javier Ortega Smith, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith ha pedido este lunes a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, que España pueda contar con un Gobierno "valiente" que recupere los valores de la "honradez" y la "dignidad" y que permita dejar atrás a los políticos "dedicados a la corrupción" y a enfrentar a los españoles.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la festividad de la Almudena, Ortega Smith ha trasladado sus deseos para todos los madrileños y ha tenido un recuerdo para las víctimas de Urda, sus familiares y los heridos.

Asimismo, ha pedido a la patrona que el próximo Gobierno de España sea capaz de recuperar los "valores y principios" y que España vuelva a una senda de "libertad, progreso y, sobre todo, hermandad entre todos los españoles".