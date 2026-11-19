El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha acusado a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, de insultar a los migrantes y ha criticado la "xenofobia que destilan el PP y Vox".

El también ministro para Transformación Digital y de la Función Pública ha participado este jueves en una reunión con asociaciones de personas migrantes en la Fundación Acobe, ubicada en el barrio de Usera.

Allí, en declaraciones ofrecidas a los medios, López ha cargado contra Ayuso por haber "insultado a todos". "Ha insultado a todas las personas que se manifiestan por la paz, a las víctimas de las residencias, a los andaluces, a las personas LGTBI, a los inmigrantes...", ha insistido.

López ha mostrado a los colectivos migrantes el apoyo del partido por ser personas que han venido a España "a buscarse un futuro mejor", que "trabajan" y que "cotizan" igual que el resto de españoles. A la vez que les ha agradecido "lo que le aportan" al país, el candidato a la Presidencia en la Comunidad ha lamentado "todo el odio y el racismo que están sembrando Vox y también el PP en esta campaña".

Asimismo, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ataque "el Ingreso Mínimo Vital, que es la principal herramienta de lucha contra la pobreza infantil", y a su homólogo en Vox, Santiago Abascal, por "hacer discursos xenófobos todos los días".