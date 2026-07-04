Óscar López agradece los apoyos recibidos en las primarias del PSOE y apela a Maroto: "Vamos a conseguir el cambio"

Archivo - El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante la manifestación por el Día del Trabajador, a 1 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha agradecido este sábado el apoyo de "cientos de militantes" en el proceso de primarias y ha apelado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, para lograr el cambio político en Madrid en 2027.

"Quiero agradecer a los cientos de militantes que me están mandando mensajes de apoyo, que están cogiendo avales, porque eso sí hay que hacerlo siempre, hay que ser de bien nacido y ser agradecido", ha señalado en declaraciones a los medios desde la manifestación del Orgullo en Madrid.

López ha asegurado que percibe "una ilusión muy importante" en la izquierda madrileña en un momento en el que tanto el PSOE como Más Madrid están inmersos en procesos de primarias. "Estamos todos de primarias. Es el tiempo de los candidatos y lo que siento es mucha ilusión, muchas ganas", ha afirmado.

López se ha mostrado convencido de que el PSOE logrará el cambio tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid. "De verdad creo que vamos a conseguir el cambio, lo vamos a conseguir en la Comunidad y también en la ciudad de Madrid. Reyes, vamos a conseguir el cambio en Madrid, lo tengo clarísimo", ha indicado dirigiéndose a Maroto.

Hasta el momento, López no se ha decantado de manera directa por ninguna de las candidaturas en la capital --Enma López o Reyes Maroto--, mientras que otros dirigentes socialistas, como el diputado Rafael Simancas, y el grueso del Grupo Municipal Socialista han mostrado de manera pública su respaldo a Maroto a través de las redes sociales.

Maroto apela a un proyecto consolidado, a que su "sitio está en Madrid" y a cumplir la palabra dada en 2023, cuando se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a "liderar una alternativa para cambiar el Gobierno de Madrid". López, por su parte, busca instalar la idea de relevo con el lema 'Ya toca' y con un mensaje dirigido a despertar a una militancia a la que pregunta: "¿Cuánto hace que no te ilusionas?".

PRIMARIAS EN EL PSOE

El PSOE de Madrid irá a primarias tanto para encabezar la lista a la Comunidad de Madrid como para el Ayuntamiento de la capital tras presentarse más de una precandidatura en cada caso.

Por la Comunidad al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha sumado la miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid y Coordinadora de la Comisión Laboral Silvia López Quivira. En el caso del Ayuntamiento de Madrid se han registrado las de la portavoz, Reyes Maroto, y su portavoz adjunta, Enma López.

Tras las precandidaturas empieza este sábado la recogida de avales que seguirá hasta el 11 de julio. En el caso de que obtengan el número mínimo, la campaña de información será entre el 12 y el 18, mientras que el domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera y única vuelta.