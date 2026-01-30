Óscar López censura las "grandes mentiras" de Ayuso sobre atención a residentes y subraya su "falta de empatía absoluta"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la clausura de la Conferencia España-India sobre Inteligencia Artificial - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID/VIGO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha censurado este viernes las "grandes mentiras" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la atención a los residentes en pandemia y ha subrayado su "falta de empatía absoluta".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas desde la fábrica de chips de Sparc, en Vigo, tras la información de el diario 'El País' que desvela correos en los que el exdirector de Coordinación sanitaria y supuesto firmante de los protocolos, Carlos Mur, habría alertado a altos cargos que había que trasladar a más mayores a los hospitales, y después de que la presidenta cargara contra la "plataforma de frustrados" de la izquierda madrileña y los "activistas mediáticos" que siguen impulsando la investigación sobre la actuación en residencias.

"Hay una gran mentira sobre todo esto y es que se nos dijo que no se había derivado a los pacientes del hospital a la residencia porque estaban medicalizados y acabamos de conocer en esos correos que no estaban medicalizados y que se dijo a los responsables de las residencias que no se derivaran a hospitales, eso sí, salvo que tuvieran un seguro privado", ha criticado el responsable socialista en la región.

Así, ha subrayado que durante la pandemia "la vida o la muerte" de las personas residentes dependía de "tener un seguro privado". Por ello, ha defendido que han llevado este asunto a los tribunales y ha puesto el foco en que no sabe qué es más grave, si la "mentira o la falta de empatía" de una presidenta que impulsó los "protocolos de la vergüenza", o que ahora se dedique a "insultar y perseguir" a las víctimas.