Óscar López critica que Ayuso "salga como una hidra" contra la regularización aunque diga que latinos no son migrantes

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una sesión de control en el Senado. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "salga como una hidra" contra la regularización impulsada por el Gobierno a pesar de que haya defendido en reiteradas ocasiones que la migración hispana "no es inmigración".

"Sale rápidamente como una hidra rápidamente con un mensaje claramente xenófobo", ha afeado el ministro en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que la presidenta ha decidido "no estar con la Iglesia", que está a favor de esta medida.

Este martes se conocía que por este acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y Podemos se podrá solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio. El Gobierno baraja una cifra de unos 500.000 beneficiados.

Ayuso respondía el miércoles tachando esta regularización de "trampa para provocar" y afirmaba que "puede alterar el centro electoral". Considera que generará "graves dificultades" para gestionar servicios públicos, en una decisión que se lleva a cabo por "fines electoralistas".

Ante ello, López ha recordado que esta regularización no implica la concesión del derecho al voto, por lo que los censos electorales no se modificarían. "No pueden votar en las próximas elecciones, por lo tanto, es que es tan ridículo que yo insisto, creo que es una mezcla de insolvencia y de mala fe. De las dos cosas", ha zanjado apuntando al mismo tiempo a Ayuso y al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que también ha alertado sobre esa presunta modificación del censo.