Óscar López critica la condena "injusta" aunque el Gobierno la acate: "No nos pueden pedir que nos chupemos el dedo"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha criticado este viernes la condena "injusta" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

"Este Gobierno es profundamente respetuoso con la justicia más incluso que algunos jueces por eso precisamente acatamos la sentencia y pondremos en marcha los mecanismos. Pero lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo", ha resumido el ministro en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, después de que este jueves se conociera el fallo que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Sostiene Óscar López que hay una "fiesta" en la que la gente está "celebrando la impunidad", algo "muy grave" porque la regla del Estado de Derecho es que "todos tienen los derechos iguales" y no puede estar "nadie por encima de la ley, tampoco la señora Ayuso".

López ha afirmado que le "apena mucho ver a jueces que no defienden la Justicia" y a "periodistas que no defienden el periodismo". "Desde luego no nos va a restar ni una pizca de voluntad de seguir luchando por la democracia, por el derecho y por la verdad. La verdad, que parece que algunos han olvidado la importancia de la palabra la verdad", ha lanzado.

Preguntado por si considera que es una sentencia política, López ha afirmado que de momento es "imposible opinar sobre los fundamentos" porque de momento no está redactada la sentencia y solo está el adelanto del fallo. "Lo que puedo afirmar y si alguien es capaz de desmentir lo que voy a decir que lo haga es que varios periodistas de reconocido prestigio le han dicho al juez a la cara que no habían recibido esa filtración del fiscal general. Fin", ha zanjado López, quien ha cargado contra una decisión del tribunal que, a sus ojos, viene a decir que "todos esos periodistas han mentido". En cambio, ha reivindicado sus "muchos años luchando, precisamente contra el poder".

A renglón seguido ha sentenciado que este juicio "no investigaba ocho cosas" sino que "investigaba una", si había habido una filtración "sí o no". "Le han dicho allí de forma contundente que no", ha apostillado, tachando de "broma de mal gusto" esta situación que surge de un "supuesto delito cometido por la pareja de la señora Ayuso" y que se apoya en la "maquinaria" del jefe de Gabinete de la presidenta para "desviar la atención".

Asimismo, López ha sido preguntado por si interpreta la sentencia al fiscal como una advertencia al Gobierno por los casos abiertos al entorno del presidente, Pedro Sánchez.

"Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo. Por favor, eso no, por favor. Que nos traten como adultos. Hay gente que está politizando la justicia. Es evidente hay casos donde hay cosas que sustanciar y casos que no. Es evidente hay gente que está utilizando la Justicia para hacer política por supuesto que sí eso es así", ha espetado López, quien ha afirmado que en estos 50 años de democracia no es "la primera vez que se ve una sentencia injusta" o "cómo se archivan denuncias con todas las pruebas contra dirigentes del PP".

"Los periodistas fallan, a veces los políticos fallan. Los jueces son los únicos que nunca fallan son los únicos sobre los que no se puede criticar no se puede opinar yo no puedo comulgar con ruedas de molino yo no puedo aceptar algo que sé que es falso", ha proseguido el ministro.

Por último, ha vuelto ha subrayar que el "origen" de este caso era el presunto delito fiscal del novio de Ayuso y se ha preguntado que una vez que se "empieza condenando a un inocente sin pruebas", se va a "acabar liberando a un culpable con todas las pruebas".