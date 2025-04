Óscar López critica el mensaje "político y sectario" de la Comunidad al mandar a todos los menores a La Cantueña

Apostilla que la región no ha dado los datos pedidos por el Ministerio de Infancia al dar números de 2024

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha criticado el mensaje "político y sectario" que a sus ojos lanza la Comunidad de Madrid al mandar a todos los menores migrantes llegados de Canarias a La Cantueña, en Fuenlabrada.

Ha planteado el ministro en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press en el que ha tachado de "racismo y xenofobia" la posición del Ejecutivo autonómico respecto al reparto de menores migrantes, que llevará a la justicia tanto nacional como europea.

"Nadie ha discutido sobre el número de ucranianos que hay en Madrid. Nadie. Y hay muchos mores ucranianos. Afortunadamente hay muchos", ha lanzado López, quien cree que se están "alimentando discursos que son xenófobos" porque los menores "cuentan cuando vienen de Canarias".

Ha defendido, además, que el Gobierno "ha puesto solución" a un problema y un "drama" que coleaba desde hace años y ha cargado contra la "hipocresía" del PP, que cogobierna en Canarias junto a Coalición Canaria.

"El problema lo tienen Canarias y Ceuta. Y mañana Melilla y pasado Andalucía. Y por lo tanto un país grande como es España. Tiene que tener resuelto eso por ley", ha argumentado.

Al hilo, ha vuelto a reclamar al Ejecutivo autonómico que emule al Gobierno de España y establezca criterios "transparentes" para el reparto de los menores por el territorio madrileño.

Ha añadido que de momento desconoce cuántos menores vendrán a la región, afeando que la Comunidad de Madrid no haya respondido al requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia y no haya dado los datos de los menores extranjeros no acompañados que tutela en este momento, sino que haya dado los datos de los que pasaron por la autonomía en 2024.