Óscar López cuestiona que Ayuso no conozca al fiscalista de su pareja: "Generalmente la gente conoce a su casero"

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cuestionado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no conozca a Javier Gómez Fidalgo, el abogado fiscalista de su pareja, Alberto González Amador, que ha comparecido este martes en los Juzgados de Plaza de Castilla.

"Generalmente, la gente conoce a su casero. Sobre todo si le pagas 5.000 euros al mes por un alquiler con opción a compra del ático de lujo en el que vives", ha deslizado en redes sociales junto a un vídeo de Ayuso respondiendo a preguntas este martes y negando que conozca al investigado por cooperación en dos presuntos delitos fiscales que habría cometido González Amador.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha afirmado este martes Ayuso ha tenido que estás más atenta a Plaza de Castilla que a la Puerta del Sol por la declaración de "ese colega" que "deja un millón de euros para comprar un ático".

"Yo me acuerdo que antes cuando te independizabas lo que te regalaban eran unas tazas, unas sábanas. Resulta que hoy en día incluye un pisito de dos millones de euros. La señora Ayuso dice que no le conoce de absolutamente de nada. Ella vive como una reina en un pedazo de ático pero no sabe de dónde sale absolutamente nada", ha espetado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Al hilo, Espinar ha afirmado que la pareja de Ayuso "se ha enriquecido" desde que Ayuso es mandataria autonómica y ha advertido de que con el PSOE ha "pinchado en hueso" porque no van a "descansar hasta que dé todas las explicaciones necesarias y se investigue toda la trama que le rodea".