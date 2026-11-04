Óscar López define la dimisión de Puente como un "gesto de empatía a las víctimas": "Dio un ejemplo de dignidad"

Imagen de recurso del exministro de Transportes Óscar Puente y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha definido la dimisión del ya exministro de Transportes como un "gesto de empatía a las víctimas" del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos.

"Dio un ejemplo de dignidad, dio un ejemplo de la buena política, de que no todos son iguales", ha reivindicado a su excompañero de Consejo de Ministros en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro organizado por los socialistas madrileños sobre Educación.

Puente dimitía este martes en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados, donde compareció durante más de cuatro horas para explicar lo sucedido en el incidente ferroviario de la pasada semana. Anunciaba que dejaba tanto el Ministerio como la cabeza de lista del PSOE por Valladolid a la Cámara Baja el 29 de noviembre.

López ha loado la gestión de los tiempos "muy inteligente" del exministro, al que le habían pedido su renuncia tanto desde la oposición como desde el espacio a la izquierda del PSOE, su socio de Gobierno central.

"No se ha quitado de en medio", ha incidido López, tras recordar que este martes el Consejo de Ministros tomó medidas en apoyo a las víctimas del accidente, que se sumaron a las respuestas que ha dado Puente tanto en ruedas de prensa como ante la Comisión Permanente.

Preguntado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, --que ha vinculado la renuncia con las encuestas del 29N--, López ha afirmado que "no sabe medir" que "no sabe entender" momentos complicados como este. "Me parece tan pequeño el señor Feijóo (...) Resiste tan poco la comparación con otras actitudes también en el pasado que desde luego se califica por sí solo", ha rematado.