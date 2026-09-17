Óscar López destaca que "las explicaciones" de Comunidad sobre el ático han resultado "mentiras": "Dimita, señora Ayuso"

Imagen de recurso del candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, durante una visita a la caseta del PSOE instalada con motivo de las Fiestas Patronales de Móstoles. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha destacado este jueves que "las explicaciones" que dio la Comunidad de Madrid por la compra del ático de 6,3 millones de euros en Chamberí han resultado "mentiras".

Lo ha afirmado en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, horas antes de la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la Cámara de Vallecas sobre la gestión del patrimonio inmobiliario de Planifica Madrid, empresa que adquirió el citado inmueble.

"Hago mías las palabras de la señora Ayuso: 'Si he mentido, dimitiré'. Dimita, señora Ayuso, ha mentido gravemente", ha lanzado Óscar López haciendo referencia a la intervención de la mandataria autonómica en el Debate sobre el Estado de la Región en la que instó a la oposición a demostrar que no había dicho la verdad sobre el ático.

López ha recordado cómo inicialmente desde el Ejecutivo autonómico se dijo que el ático iba a ser destinado a albergar una "oficina temporal" de la presidenta mientras se acometían unas obras en la Real Casa de Correos y que "llegó a decir también que desconocía esa compra". A renglón seguido ha subrayado que posteriormente se conoció que "hasta visitó" el ático tras su compra.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública entiende que la presidenta autonómica "decidió mudarse a un ático de 400 metros cuadrados con 200 de terraza en frente del piso de su madre y que lo pagaran todos los madrileños".

"Yo no sé, insisto, cuánto hay que ser del PP, cuántas tragaderas hay que tener para justificar las cosas que hace la señora Ayuso, porque es injustificable. Y por cierto, son delitos. Por eso hemos ido a la justicia", ha advertido el líder de los socialistas madrileños.

Por último, ha planteado sus dudas sobre el expediente y el propósito de este ático. "¿Qué expediente se monta para comprar un piso para que sea una oficina temporal cuando no puede ser oficina? Y encima lo compro en una inmobiliaria concreta, en esa tiene que ser, a ese precio... Pero si es imposible montar un expediente así... No hay escapatoria", ha zanjado.