Óscar López dice que su primera medida si fuera presidente de Madrid sería "revertir la privatización de la sanidad"

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que si fuera presidente de la Comunidad de Madrid "lo primero" que haría sería "revertir esta privatización de la sanidad pública".

Lo ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación desde la puerta del Hospital de Torrejón y junto al portavoz del PSOE en la localidad, Javier Castillo Soria.

"Hemos visto cómo los ciudadanos de Torrejón están pagando dos veces. Pagan con sus impuestos una sanidad pública y además pagan la factura que pasa un grupo privado como es Ribera Salud", ha trasladado López tras referirse a los audios del CEO de la compañía llamando a revertir la senda de bajada de listas de espera.

Por su parte, Castillo ha criticado el modelo de 30 años del PP en la Comunidad y de 20 años en Torrejón de Ardoz marcado por la "mercantilización de los servicios públicos" que "perjudica la vida de las personas".