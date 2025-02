Óscar López exige a Ayuso que vote a favor de la condonación de 8.644 millones de deuda de la Comunidad de Madrid

Censura que valore rechazar esta medida que podría "beneficiar a los madrileños" ahorrándoles los intereses de esa deuda

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que vote a favor de la condonación de la deuda este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se traduciría en la región, según sus cálculos, en la quita de 8.644 millones de euros.

"A nadie se le ocurre que si le ofrecen reducirle la hipoteca y, por lo tanto, todas las letras que tiene que pagar, dijera que no. No tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza que con el ánimo de hacer oposición la Comunidad de Madrid sea capaz de votar en contra de una decisión tan positiva para los madrileños", ha lanzado en declaraciones a los medios de comunicación en la sede el PSOE-M, en la madrileña calle de Buen Suceso.

Esta condonación se enmarca en la asunción de 83.252 millones de euros de las comunidades autónomas por parte del Estado anunciada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Madrid, así como todas las autonomías del PP, se ha mostrado en contra de esta medida, aunque para su aprobación el Ejecutivo central solo necesitaría el voto a favor de una autonomía, como, por ejemplo, Cataluña.

Óscar López ha tachado de "muy grave" este rechazo de la quita en la Comunidad de Madrid, ya que entiende que ese dinero que ahorraría podría destinarse a la mejora de los servicios públicos de la región. Ha detallado que los más de 8.600 millones suponen casi un 25% de la deuda de la región.

"El Gobierno de España lleva una propuesta con baremos que responden a razones objetivas en función de la población ponderada, en función de la deuda que tiene cada comunidad autónoma", ha defendido López, quien ha remarcado que sería "incomprensible" votar en contra de esa condonación.

En estas declaraciones también ha sacado pecho de la inversión del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, cifrando en 100.000 los millones que ha recibido en los últimos seis años, lo que serían 30.000 millones más que con Mariano Rajoy (PP) en el Palacio de La Moncloa.