MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha exigido este jueves la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "beneficiarse a título lucrativo" de los "presuntos delitos" fiscales de su novio, Alberto González Amador.

"No puede pedir que los demás paguen impuestos quien está defendiendo a quien no paga impuestos y utiliza facturas falsas para no pagar impuestos, para defraudar", ha lanzado López en un vídeo difundido a los medios de comunicación tras las declaraciones de una inspectora de Hacienda en el juicio del novio publicadas por 'Cadena Ser' en las que señalaría que González Amador había emitido "facturas falsas".

Es por ello que López entiende que el único anuncio que debería hacer la mandataria en el Debate sobre el Estado de la Región es el de su dimisión. "No tiene otra salida, 'game over', se acabó", ha sentenciado.

Al hilo, ha sostenido que "todos" sabían que Ayuso estaba defendiendo a un "presunto delincuente" que había tratado de "pactar con la justicia reconociendo los delitos". Es por ello que percibe que no puede gobernar la Comunidad de Madrid quien "se beneficia a título lucrativo porque vive en un piso que supuestamente también está pagado con ese dinero irregular".

El ministro ha cargado contra la acusación de la presidenta de que hay una "operación de Estado" contra ella en el caso de su pareja, cuando es "justo al revés" porque lo que se ha desplegado es una estrategia con "todos los medios de la Comunidad para defender a un presunto delincuente",

"¿Qué mensaje se le manda al resto de ciudadanos si los gobernantes amparan eso? Eso es lo que está haciendo la señora Ayuso en la comunidad de Madrid, es intolerable y hoy en el día de hoy solo cabe un anuncio por su parte que es la dimisión", ha rematado.