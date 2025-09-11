MM acusa a Ayuso de "intoxicar" y "poner a disposición" recursos de Madrid para la defensa del "caradura" de su novio

Archivo - Imagen de recurso de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en un pleno de la Cámara.- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "intoxicar" y "poner a disposición" los recursos de los madrileños para la defensa del "caradura" de su novio, Alberto González Amador, en el caso judicial que investiga sus presuntos delitos fiscales.

Lo ha lanzado este jueves a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid antes del inicio de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región (DER).

Se ha referido al testimonio de una inspectora de Hacienda en su declaración en la causa judicial de González Amador en la que señalaría que la pareja de la presidenta habría emitido facturas falsas, adelantado por 'Cadena Ser' y al que ha tenido acceso Europa Press.

"Hoy tenemos una nueva confirmación de lo que toda España sabía y es que el novio de la señora Ayuso no se hizo millonario por sus talentos en los negocios, sino por su cercanía al poder y su caradura para estafar a Hacienda", ha lanzado la líder de la oposición.

Considera que está "a la vista de todos" que la mandataria autonómica no puede tener "el tren de vida que tiene solo por su sueldo de presidenta autonómica" y que a medida que avancen los juicios contra su pareja se va a "ir sabiendo toda la verdad".

Es por ello que ha augurado que desde el entorno de Ayuso tratarán de "intoxicar el debate público" y negar los presuntos delitos fiscales. "Pero no nos vamos a dejar y además vamos a recordar esa gran frase que dejó el abogado de Alberto Quirón que es: 'Ciertamente se cometieron delitos'", ha sentenciado Manuela Bergerot, quien ha concluido asegurando que la mandataria autonómica está "vendiendo la Sanidad de todos los madrileños y madrileñas".

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, también antes del inicio del DER, ha afirmado que es el caso de un "caso particular" y que espera que el mismo no "tenga vinculación directa con la administración pública". Ha explicado que en el caso de que fuera así, se manifestarían, pero que de momento esperarán a la resolución judicial de un caso "que se está instruyendo".

LA DECLARACIÓN DE LA INSPECTORA

El pasado 21 de marzo, dos inspectoras de la Agencia Tributaria ratificaron ante la jueza Inmaculada Iglesias el informe fiscal que detectó presuntos gastos ficticios basados en facturas que sustentan el presunto fraude fiscal por el que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo de los acusados.

Durante su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press y ha adelantado la 'Cadena Ser', la inspectora Mercedes Urbano relató a la jueza el motivo por el que se inician las pesquisas fiscales ante "un incremento muy considerable de los ingresos" por parte de Alberto Gonzalez Amador.

Así, detalló que "en el ejercicio 2020 respecto de 2019, ingresó unos 2.330.000 euros aproximadamente". "El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos. No nos resulta lógico que baje la tributación", expuso.

La inspectora explicó a la magistrada que en 2019, la pareja de Ayuso tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. "Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública y nos damos cuenta que no. En 2020 se sucede esta situación", expone.

"Como tenía mucha carga fiscal ese año, porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la emisión, la recepción de facturas falsas o la utilización de esas facturas falsas", agrega.