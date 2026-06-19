Óscar López exige la "dimisión inmediata" de Ayuso por "derivar" dinero a Quirón para que "financie su vida padre"

Archivo - El secretario general del PSOE-M, Óscar López. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha exigido la "dimisión inmediata" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "derivar" dinero a Quirón para que "financie su vida padre".

Lo ha hecho en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre la causa abierta a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.

El informe apunta que la empresa de Alberto González Amador "carecía de medios personales y materiales suficientes" para prestar los servicios de consultoría que facturó a Quirón Prevención, una conclusión basada en el análisis efectuado por la Agencia Tributaria sobre la actividad y estructura de la mercantil.

Por otro lado, el informe mantiene que la sociedad adquirida por Alberto González Amador por cerca de 500.000 euros presentaba una actividad limitada antes de la operación, con una facturación anual de entre 30.000 y 59.000 euros y sin apenas empleados ni estructura material relevante.

Ante ello, Óscar López ha criticado que Quirón ha "cobrado lo que ha querido" desde que Ayuso es presidenta y que su pareja, a su vez, "ha cobrado 4,4 millones de euros del grupo Quirón".

"Que el socio de la pareja de la señora Ayuso tiene más de 100 cuentas corrientes y que hubo una cena en León después de la cual Quirón empezó a cobrar lo que quería. Incluso con un cambio de la interventor de la Comunidad de Madrid. Todo empieza y acaba en el ático de la señora Ayuso", ha lanzado el ministro, que ha reprochado que Ayuso se esté "pegando la vida padre a costa de todos los madrileños".

EL DELEGADO TAMBIÉN EXIGE SU RENUNCIA

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha exigido este viernes también la renuncia de la presidenta, sobre quien ha deslizado que está por ver "las responsabilidades que la Justicia le exija dirimir por todos esos pelotazos tan lucrativos de su novio vinculados al Presupuesto regional".

Ha acusado a Ayuso de llevar meses "mintiendo descaradamente" a los madrileños y "utilizando los recursos públicos para proteger a su ciudadano particular" al tiempo que desplegaba una "campaña difamatoria y de calumnia absoluta" contra la Agencia Tributaria.

"Debe pensar que en su caso Hacienda no somos todos, ellos no deben de serlo. Por lo tanto, creo que solamente por esos motivos, por esas mentiras, por esa utilización de los recursos públicos para la protección de un ciudadano particular y por esa difamación de nuestro sistema fiscal y de nuestra agencia tributaria, la señora Díaz Ayuso tendría que haber dimitido hace tiempo ya", ha zanjado en declaraciones a los periodistas desde Manzanares El Real.

PLENO EXTRAORDINARIO

El PSOE también pedía este jueves un Pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para analizar las contrataciones de la Comunidad con el Grupo Quirón tras las averiguaciones de la UCO. La portavoz del partido en la Asamblea, Mar Espinar, afirmaba que se había demostrado que la pareja de la presidenta "se está forrando a través de Quirón". "El novio de Ayuso ha multiplicado por seis sus ganancias desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid entró en su vida", planteaba en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Al hilo, afirmaba que el "matrimonio de conveniencia perfecto" se "pega la vida padre" con esta estructura y ha preguntado "qué negocios turbios se tenía con el director general de Quirón" y "qué ciudadano particular se forra a la velocidad que lo está haciendo" el novio de Ayuso.