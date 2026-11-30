Archivo - Imagen de recurso del ministro de Transformación Digital, Óscar López; la ministra de Sanidad, Mónica García, y la exministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y esportavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en un Consejo de Ministros. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, y la líder de Más Madrid, Mónica García, perderán el altavoz de del Consejo de Ministros tras la derrota electoral de la izquierda y tendrán que batirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde fuera de las instituciones.

La victoria del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que podría gobernar gracias al apoyo de la formación de la Santiago Abascal supone un mazazo para la izquierda madrileña que ha basado su oposición a Ayuso en una doble vertiente: el Ministerio y la Asamblea de Madrid.

Desde que García se hiciera cargo de la cartera de Sanidad y Óscar López tomara las riendas de la federación madrileña se multiplicaron sus apariciones en medios de comunicación y comenzaron a utilizar las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros como arietes contra el PP de Madrid.

Han utilizado sus cargos para elevar a política nacional cuestiones como las listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz o el rechazo de la Comunidad de Madrid a implementar el registro de objetores al aborto.

RECURSOS AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Desde el Gobierno central también se han recurrido al Tribunal Constitucional normas aprobadas en la Asamblea de Madrid como las modificaciones de las leyes LGTBI y Trans por parte del PP de Madrid o recientemente, ya en campaña electoral, la ley del concebido no nacido.

Esta plataforma nacional la han complementado con sus segundas espadas batiéndose a la presidenta los jueves en el parlamento madrileño. Las portavoces de Más Madrid y de PSOE, Manuela Bergerot y Mar Espinar, han ejercido un liderazgo cedido por los ministros. El hecho de que no serían cabezas de lista en mayo de 2027 ha sido utilizado por Ayuso para cuestionarlas a ambas.

Ahora, la izquierda se asoma a la incertidumbre: sus líderes no tendrán ni acta de diputado ni poder institucional. La exposición en los medios de comunicación y su poder para hacer oposición se verán enormemente reducidos en un Congreso de mayoría de derechas y una Asamblea de Madrid en la que el PP cuenta con absoluta y el poder de la oposición es muy escaso.

Una vez perdidos los ministerios se abre la pregunta de si se mantendrán los liderazgos en estos partidos, especialmente cuando López fue apuesta personal del presidente del Gobierno --de quien fue jefe de Gabinete-- y tras haber conseguido acta en el Congreso Emilio Delgado, quien fuera rival de García en las primarias de Más Madrid y que ha conseguido mucho foco como uno de los principales referentes del Frente Amplio.