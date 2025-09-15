Óscar López ofrece un "gran pacto" para acabar con la "dinámica estéril del insulto" y la desinformación en Madrid

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, protagoniza un desayuno informativo de Europa Press, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Ve en Ayuso una "obsesión" con Sánchez para "no explicar lo que pasa en Madrid" y advierte que ya han visto "el truco" de cara a 2027

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha ofrecido "un gran pacto" para poner fin "a la dinámica estéril del insulto" y la desinformación que solo sirve para "hacer opaco lo que debería ser transparente", en referencia a la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Ofrezco consensos a Madrid y me abro a otros. El proyecto de los socialistas madrileños pasa por compartirlo con la inmensa mayoría de los ciudadanos", ha planteado en el Desayuno Informativo organizado por Europa Press que ha protagonizado en el Hotel Rosewood Villamagna.

Ha planteado su forma de entender la política basada en el "optimismo" de la "historia del progreso y la solidaridad", "sin agredir ni desprestigiar a nadie", pero ha advertido que no dejará "ninguna tropelía sin respuesta". "Hay que transmitir que hay una forma positiva de afrontar los problemas, porque el optimismo es irracional", ha apostillado.

Frente a él ha situado una "máquina de poder" que el PP de Madrid "se ha dedicado a engrasar" para buscar "un enemigo siempre fuera". Ha retado a los asistentes a buscar en los "últimos tres años" un día en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso "no diga Pedro Sánchez". "Al que lo encuentre le doy un premio", ha ironizado.

Cree que se trata de una "obsesión" para "no explicar lo que pasa en Madrid", cuestiones que "nunca menciona". "Hemos aprendido el truco y vamos a trabajar para llegar a la mayoría de los madrileños que sí creen en la educación pública y en la sanidad pública", ha apostillado.

Ha reconocido que en esta carrera de "20 meses" hacia las elecciones autonómicas de 2027 llegarán "con menos recursos" que el PP tras más de 30 años consecutivos gobernando la región, pero "con mejores ideas".