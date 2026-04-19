Óscar López pide a Ayuso que cese al alcalde de Móstoles tras la admisión de la querella

Archivo - El secretario general del PSOE-M, Óscar López. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha solicitado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que cese al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, después de la admisión de la querella contra él por un presunto caso de acoso sexual y laboral.

"No puede pasar ni un día más con el alcalde de Móstoles al frente de su cargo y con el Partido Popular escondido y sin dar ninguna explicación ni depurar ninguna responsabilidad", ha aseverado el líder de los socialistas madrileños.

"Un juzgado está investigando, no solo al alcalde, también al Partido Popular, por cómo ha gestionado de manera bochornosa un caso de denuncia de acoso sexual, sí sexual y también laboral", ha agregado.

Por lo tanto, López ha exigido a Ayuso que cese ya el alcalde y que el Partido Popular depure responsabilidades y dé explicaciones a los madrileños.