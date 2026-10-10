Óscar López (PSOE) tacha de "espeluznante" las "mofas" del PP a la acampada en Sol: "Lo tienen que pagar en las urnas"

El secretario general del PSOE de Madrid, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid para las elec - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y también secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, ha defendido el cometido de los acampados en la Puerta del Sol al tiempo que ha tachado de "espeluznante" las "mofas" que los líderes de la derecha hacen sobre los acampados.

En una publicación en su perfil oficial de 'X', López ha compartido las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, este sábado en un acto del Partido Popular en el que ironiza con que es mediodía y los acampados se pueden levantar. "Estupendo lo que tenemos ahí, lo mejor de cada casa", afirma Ayuso.

López, por su parte, ha respondido que los acampados en Sol muestran su "solidaridad tras la muerte de una señora de 87 años desahuciada y que es muestra de la política de rapiña que la derecha promueve", al tiempo que ha arremetido contra lo "espeluznante" de las "mofas" al respecto.

"Es espeluznante ver cómo sus líderes hacen mofa con el sufrimiento de la gente. Lo tienen que pagar en las urnas", ha remachado el secretario general madrileño.