Óscar López reprocha a Ayuso "insultar" a víctimas de residencias cuando Comunidad "sabía que no estaban medicalizadas"

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha criticado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "insulte" a las víctimas de las residencias en la primera ola de la pandemia del Covid-19 cuando su Gobierno "sabía que no estaban medicalizadas".

Lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación antes del 'I Encuentro Nacional de Espacios de Datos: Compartir datos, construir futuro' y a raíz de la información publicada este jueves en 'El País', que contiene unos emails internos enviados durante la crisis del Covid centrados en la situación de las residencias de mayores.

El ministro ha reivindicado la labor de las asociaciones de los 7.291 fallecidos en estas dependencias autonómicas y ha incidido en su crítica a que la presidenta las tachase de "plataforma de frustrados" de la izquierda madrileña y "activistas mediáticos".

"Porque hay documentos y pruebas donde dicen que sabía que no estaban medicalizadas. Y mi pregunta es, ¿qué dirigente político puede tomar la decisión sabiendo que no están medicalizadas, de que no se derive a un paciente de una residencia a un hospital, aunque eso le pueda costar la vida? Hay que ser un desalmado. Eso no es propio de un gobernante, eso es propio de un desalmado", ha zanjado.

Por otra parte, fuentes del PSOE-M han explicado a Europa Press que solicitará en las causas penales en las que está personado que se incorporen a la instrucción los correos entre altos cargos que participaron en los protocolos de derivación en residencias durante la pandemia del Covid.