Óscar Puente señala el "caos absoluto" en Metro y carga contra la falta de "planificación" de la Comunidad

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este lunes el "caos absoluto" en Metro de Madrid y el "problema" de los autobuses de la EMT en la hora punta de la jornada de este lunes, coincidiendo con el arranque del curso escolar y el cierre de la Línea 6 del suburbano entre Moncloa y Legazpi.

En declaraciones a 'TVE' recogidas por Europa Press, el titular de Transportes ha censurado además la doble vara de medir cuando las incidencias afectan a la red de Cercanías de Madrid, dependiente de su Ministerio.

"Lo que hoy ha sucedido en Madrid es que no se ha planificado. Hoy hay un caos absoluto en las líneas de Metro de Madrid, no de Cercanías, hay un problema con los autobuses, hay gente en la calle esperando para entrar en las estaciones de Metro", ha apuntado el ministro.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que cuando hay un "problema" en la red de Cercanías de Madrid o en la red ferroviaria, las críticas son diferentes. "Si hay un problema en Cercanías, hay un problema en la red ferroviaria, como es el ministro Puente el que está detrás, nos lanzamos en tromba. Si el problema es en Metro o es en los autobuses de Madrid, no hay ningún tipo de interés en contarlo", ha censurado.

Puente ha advertido que "no hay interés en que se cuente la realidad" sino que "hay interés de socavar la labor de un gobierno determinado, el gobierno de España, y hay un interés de proteger y promocionar determinadas opciones políticas".