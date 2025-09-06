Ospina Abogados exige un pacto de Estado por la Justicia y critica al Gobierno por "señalar jueces"

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados, ha advertido de que "se hace un flaco favor a la democracia" cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "señala a los jueces y magistrados mientras realizan su trabajo", y ha reclamado un pacto de Estado que dote a la Justicia de "la independencia, imparcialidad y eficiencia que merece la ciudadanía".

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram con motivo de la apertura del año judicial, Ospina ha censurado que el jefe del Ejecutivo atribuya "inatenciones políticas" a algunos magistrados, recordando que es precisamente el Gobierno quien dispone de los mecanismos para promover reformas legislativas en esta materia.

"Llevamos ocho años sin una sola reforma que apueste por una Justicia más objetiva, más eficaz y más independiente", ha reprochado.

El letrado ha expresado su "solidaridad con la inmensa mayoría de jueces y magistrados que, gracias a su integridad moral, sacan adelante la Justicia del país", y ha trasladado su "apoyo incondicional" ante la falta de medios con los que trabajan, "con mecanismos legales propios del siglo XIX". "Ojalá tuviéramos la Justicia que España se merece en el siglo XXI", ha señalado.

Ospina también ha reconocido la necesidad de "autocrítica", apuntando a los "inaceptables" retrasos estructurales en el sistema judicial, pues "hay juicios que tardan diez años en celebrarse y procedimientos de familia que se resuelven tras más de dos años".

En este sentido, ha instado a todas las fuerzas políticas a sentarse "en una mesa de diálogo junto a la abogacía, la fiscalía y la judicatura" para abordar los problemas diarios de la Administración de justicia. "Más allá de tintes políticos y de cortinas de humo, exijo como abogado que de una vez por todas se realice un pacto de Estado por la Justicia que todos nos merecemos", ha concluido.