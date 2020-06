Ossorio afirma que el Gobierno se opuso inicialmente a cerrar las clases pero lograron convencer a Sanidad

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad se opuso inicialmente a que determinación de la Comunidad de Madrid cerrar las clases presenciales y que la administración regional procedió a ello "a viento y marea".

Así lo ha indicado Ossorio durante su comparecencia en la comisión del ramo Asamblea de Madrid mientras que los grupos de la oposición de izquierda han reclamado al consejero que cese sus "ataques" al Gobierno central y busque un clima de coordinación.

Ossorio ha subrayado durante el inicio de su intervención que el MInisterio de Sanidad se opuso al cierre de actividad docente y que en reuniones posteriores con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se logró convencerle.

"El Ministerio de Sanidad no quería pero al final tuvo que aceptar lo que no pudo evitar de ninguna de las maneras", ha apuntado para recalcar que Madrid logró convencer al Ejecutivo estatal, si bien el departamento dirigido por Salvador Illa se estuvo oponiendo.

También ha acusado al Gobierno central de no facilitar "nada" la labor para avanzar en la fase de desescalada, lo que hubiera permitido a alumnos de 2º de Bachillerato preparar la EvAU y el retorno de estudiantes de Primaria que requieren refuerzo educativo.

Así, ha espetado que lo "más grave" ha sido la "falta de transparencia" y sospechas de motivaciones "políticas" al retrasar la entrada de la región en las fases de desescalda.

Por último, Ossorio ha reclamado al Ministerio de Educación las instrucciones para la vuelta a las clases presenciales, aunque se ha mostrado pesimista porque "parece ser que tendrán que esperar casi un mes para tenerlas en nuestro poder, y adaptarlas así a los centros educativos".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano ha replicado al consejero que la Comunidad de Madrid lo que hizo fue "suspender las clases" no cerrar los centros, algo que vino después en paralelo con lo decretado por el Gobierno.

"Los primeros que cambiaron de criterio fueron ustedes en la cara de la oposición", ha espetado el parlamentario de la formación morada.

La diputada de Más Madrid Maria Pastor ha afeado también estas referencias de Ossorio al Gobierno central y ha lanzado que esperan que no quieran "pasar por esta pandemia ahorrando en educación en lugar de invertir, porque eso sería un ataque sin precedentes" a este servicio.

La diputada del PSOE Marta Bernardo ha afirmado que la gestión de su departameto no ha sido buena durante la crisis sanitaria y ha exigido a Ossorio que "no eche balones fuera" porque Madrid no hizo los deberes para estar hace semanas en Fase 2.