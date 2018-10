Ossorio culpa a Sánchez de la situación del centro de Hortaleza: "Ha habido una auténtica invasión de pateras"

Publicado 25/09/2018 14:17:13 CET

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha culpado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la situación del centro de menores de Hortaleza, porque "lo que ha habido es una auténtica invasión de pateras en las playas españolas" y los centros de Andalucía "han quedado absolutamente colapsados".

"Hemos visto cómo Sánchez anunció que había que quitar las concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla, recibió al buque Aquarius a bombo y platillo, la sanidad universal y lo que ha sucedido es que ha habido una auténtica invasión de pateras en las playas españolas y todos hemos visto todos los centros de Andalucía absolutamente colapsados", ha criticado Ossorio en rueda de prensa tras la junta de portavoces.

A su juicio, es "inmoral" que Sánchez "cree el problema" y que ahora el PSOE "pida explicaciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid", cuando en todo caso deberían también exigir "explicaciones" en Andalucía.

En este punto, el portavoz 'popular' ha recordado que el Gobierno anunció que iba a dar 40 millones a las comunidades autónomas para esta cuestión pero que "hasta dentro de seis semanas el Consejo de Ministros no va a ser capaz de aprobar ese dotación de 40 millones".

"Madrid no tiene costas, por tanto estos menores no acompañados han atravesado la península ibérica, y han llegado a Madrid y nadie les ha detectado ni les ha tutelado. Es muy raro que lleguen al centro y toquen en la puerta", ha sostenido.

Por último, Ossorio ha indicado que la Comunidad de Madrid tiene 122 plazas de primera acogida con 13,9 millones de euros y ha asegurado que se han atendido 1.000 menores, incrementándose un "cien por cien" con respecto a la atención del año pasado.

"NO ECHE LAS CULPAS A OTROS"

Los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) han exigido este martes al Gobierno de la Comunidad de Madrid que asumas sus responsabilidades en la situación del centro de menores de Hortaleza y que "no eche las culpas a otros", como al Gobierno central al que acusa de que se haya llegado a este punto por llegada "masiva" de menores inmigrantes.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha indicado que "para la derecha y derecha extrema todos los males del país es la culpa del Gobierno de España", cuando, a su parecer, "no son capaces de sus responsabilidades". "Lo que hacen es elevar el tiro y culpabilizan al Gobierno de España.

"La situación del centro de Hortaleza no es nueva, y de hecho mi grupo lleva tiempo insistiendo sobre los problemas que tiene este centro. Ahora mismo están en principio está diseñado do a acoger a 32 menores y ahora están hacinados 120 menores. Lo que tiene que hacer el Gobierno de la Comunidad es asumir responsabilidades y no echar la culpa a otros", le ha pedido Franco.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, no ve responsabilidad de Sánchez este asunto, porque lo que hace el PP cuando llegan estos menores es "recortar en los centros" y "desatender su competencia que es la de tutelar y ofrecer garantía para que estos menores puedan disfrutar de sus derechos básicos".

El portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, ha sostenido que en el momento que haya este tipo de problemas "se echa la culpa al otro" y cree que si una Comunidad "de tal calibre" no es capaz "de asumir 150 niños es un problema de gestión".