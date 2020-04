Ossorio dice que el cierre de colegios "dio un toque de atención a toda la sociedad española" y al Gobierno

Reitera que "los títulos son válidos en todo el territorio" y, por tanto, no puede haber 17 sistemas diferentes

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado este lunes que con el cierre de centros educativos en la región "se dio un toque de atención a toda la sociedad española y a todas las administraciones públicas, incluido el Gobierno de España, que aún en ese momento estaba en contra de tomar esa medida".

"Entonces, de verdad, creo que Madrid se convirtió en el motor de arranque de la lucha de España contra el coronavirus", ha aseverado el consejero en una comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.

Ossorio ha señalado que ante esta "crisis dramática" es necesario "liderazgo político, experiencia y seriedad", para afirmar que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha demostrado que tenía estas virtudes en abundancia, sin embargo hay otras instancias que han demostrado todo lo contrario".

"Hemos visto temeridad, torpeza e improvisación a raudales. Cuando todavía sonaba el trágico y desafortunado llamamiento del Gobierno de la nación a las manifestaciones del 8 de marzo, Isabel Díaz Ayuso convocó el día 9 de marzo un Consejo de Gobierno extraordinario en el cual se conoció la orden de la Consejería de Sanidad que suspendía la actividad presencial en las aulas para el día 11 de marzo, era una decisión sin precedentes en la historia de nuestra democracia pero urgente, e indudablemente el tiempo ha demostrado que muy necesaria", ha expuesto.

Asimismo, Ossorio ha reiterado sus críticas al acuerdo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la mayoría de las comunidades autónomas. "No podíamos permitir el aprobado general por la puerta de atrás que se estaba planteando, no nos parece buena medida que los alumnos titulen con suspensos diferentes a los que establecen las normas vigentes, y nos parece todavía peor que eso lo pueda fijar cada una de las comunidades autónomas, porque de esa manera se rompe el sistema educativo español", ha expuesto.

En la misma línea, ha recordado que "los títulos son válidos en todo el territorio y, por tanto, no puede haber 17 sistemas diferentes", y, por otro lado, ha defendido que la tercera evaluación "tiene que ser académica y no solo diagnóstica".

Así, ha explicado que la Comunidad de Madrid lo que va a hacer es "confiar en los docentes, ya que ellos conocen mejor que nadie a sus alumnos", y ha aclarado que la evaluación se centrará en los dos primeros trimestres pero se valorará el tercer trimestre, que la repetición tiene que tener carácter excepcional y la titulación debe "respetar la normativa vigente".

"Sectarismo es que siga avanzando la ley educativa en el Congreso y que el 24 de abril no se haya dado la prórroga para las enmiendas a la totalidad", ha respondido a las críticas sobre su oposición al Ministerio.

CRÍTICAS A LOS RECORTES

Asimismo, ante las críticas por los recortes, Ossorio ha señalado que "cuando un Gobierno de izquierdas o socialista se encuentra un gran problema y hunde España es cuando hablan de recortes", y lo ha calificado de "inmoral".

Por otro lado, ha aseverado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "negaban la pandemia por las manifestaciones del 8M".

"Nunca olvidaré a la vicepresidenta del Gobierno diciendo: hay que ir a las manifestaciones, te va la vida en ello... Sí, sí, le iba la vida, arriesgaba la vida el que iba a la manifestación", ha agregado, para calificar la gestión del Gobierno como "un auténtico desastre".

El portavoz de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, ha afeado al consejero que cargue contra el Gobierno central de la celebración del 8M cuando la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, "también estuvo allí".

"Quien tenía competencias epidemiológicas en el 8M en Madrid era su partido, quien decía que se podía acudir a manifestaciones era su partido, quien decía que esto iba a ser como una gripe era (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Isabel Díaz Ayuso. No le vamos a criticar porque era la información que tenía en ese momento la administración", ha defendido.

En este punto, Morano ha criticado que roza "lo nauseabundo" que intente "criminalizar el movimiento feminista" con esas afirmaciones", cuando si sabían algo más en aquel momento "la administración debería haber hecho algo".

Por otro lado, le ha recriminado que su Gobierno no tenga "ni un duro" para Educación, por lo que ha pedido que llegue a un acuerdo con el Ejecutivo central para coordinarse y revoque "los recortes" en profesores interinos, el cheque bachillerato y en la educación infantil.

PSOE PIDE UN GRAN PACTO POR LA EDUCACIÓN EN MADRID

La diputada socialista Marta Bernado ha solicitado a Ossorio que "no se desmarque" del acuerdo e implemente las propuestas planteadas. "No se autoexcluya, no nos autoexcluya, y trabajemos juntos y con los mismos parámetros para afrontar el impacto que esta crisis tiene en la educación", ha lanzado.

Por ello, Bernardo ha invitado al consejero a reconsiderar su posición, ya que cree que en el fondo comparte la propuesta del Ministerio. Según Bernardo, "la excusa que utiliza para oponerse es solo eso, una excusa" y "hacer oposición al Gobierno de España por sistema".

"Usted sabe, como yo, que el Ministerio no defiende que la titulación en ESO y Bachillerato sea compatible un número indefinido de suspensos. No es así. Lo que Educación propuso, el pasado 15 de abril, es que la promoción sea, en estas condiciones excepcionales en las que nos encontramos, la práctica general", ha explicado.

Así, le ha pedido "trabajar por un acuerdo por la educación en la Comunidad, contando con la participación activa de la comunidad educativa". "Le propongo en sede parlamentaria que nos sentemos todos los grupos de la Cámara para llegar a un gran acuerdo por la educación en Madrid. Un pacto que esté imbricado a la propuesta de acuerdo por la reconstrucción social y económica", ha planteado.

La diputada de Más Madrid, María Pastor, ha recordado al consejero madrileño que Vitoria fue la primera en suspender la actividad educativa presencial en España.

Ossorio ha cerrado la sesión señalando que esperaba que la izquierda fuera "más humilde" y ha asegurado que muchos expertos coinciden en que el Gobierno español es "el que peor ha trabajado en el problema del Covid-19". "Y ahí están los 23.521 muertos", ha señalado.

Asimismo, se ha referido a un informe de Fedea, "una institución totalmente independiente", que, según él, "dice que si una semana antes se hubiesen tomado las medidas, la propagación del virus hubiese descendido en un 62%, eso quiero decir que 14.583 personas estarían vivas hoy".