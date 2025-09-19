Pache (PP) espera que Hamás no "pille" a la diputada trans de MM que irá en la flotilla porque tendría "un futuro negro"

Archivo - La diputada de Más Madrid en la Asamblea Jimena González en un Pleno de la Asamblea de Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, espera que Hamás no "pille" a la diputada trans de Más Madrid Jimena González porque tendría "un futuro negro" si la interceptase el grupo terrorista llegando en la flotilla rumbo a Gaza en la que se embarcará la próxima semana.

"Siendo una persona transexual pues le espera un futuro muy negro. Yo espero que si llega hasta allí la encuentren antes las autoridades israelíes que puedan trasladarla a Tel Aviv", ha trasladado Díaz-Pache en una entrevista con Europa Press.

El 'popular' ha defendido que la capital de Israel es "capital del Orgullo Gay, como lo es también Madrid" y que por lo tanto estaría "absolutamente segura", "no así en Gaza por culpa de Hamás". Entiende que es "francamente peligroso" que se enrole y que debería tener "mucho cuidado con las personas a las que se supone que va a ayudar".

Era en el Pleno de la Asamblea de este jueves cuando González informaba de que la próxima semana se embarcaría camino a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo del "Estado genocida" de Israel y llevar ayuda humanitaria.

En concreto, González viajará a bordo de la flotilla organizada por Housand Madleens to Gaza, una organización internacional par organizar flotillas pacíficas hacia el enclave palestino con material humanitario.

Explicaba que lo hacía como "mujer, feminista, persona trans, madrileña y española, con muchísimo orgullo de ir", porque entiende que el trabajo de "representación política" va "mucho más allá del trabajo parlamentario".

"Implica representar la voluntad del pueblo que te ha elegido como diputada. Y esa voluntad la ha expresado el pueblo madrileño con meridiana claridad el pasado domingo. Así que es un orgullo y un honor ir en esa flotilla representando la voluntad de todos los madrileños y madrileñas que me han elegido como diputada, de que termine el genocidio en Gaza y de que Palestina sea libre desde el río hasta el mar", remataba.