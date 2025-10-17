Pache (PP) reprocha a MM "patalear y poner el foco en ellos mismos" con la diputada de la flotilla tras la paz en Gaza

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones a los medios antes de un pleno en la Asamblea de Madrid, a 18 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La situación en la Franja de Gaza y sus ramificaciones en España - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado a Más Madrid "protestar, patalear y poner el foco en ellos mismos" tras el acuerdo de paz en la Franja de Gaza con su diputada que fue en la flotilla, Jimena González.

"La paz que ha traído un acuerdo internacional no han tenido que participar en absoluto (...) Yo creo que las declaraciones de la diputada Jimena González eran claramente desafortunadas, un ataque, sin un sentido a la bancada de enfrente, pero creo que ellos mismos se retratan", ha trasladado a los medios de comunicación en una visita a Getafe junto al portavoz 'popular' en la localidad, José Antonio Mesa.

Este jueves se vivían momentos de tensión en la Cámara de Vallecas después de que Díaz-Pache se refiriera a la parlamentaria como "Jimena de Arco" en una "excursión a ninguna parte por el Mediterráneo" y ella le preguntara "qué le habría parecido suficiente castigo por ser una mujer trans que desafía a un Estado genocida".

El portavoz del PP en la Cámara cree que los "excesos" de los diputados de Más Madrid son ya "marca de la casa" con una "ultraizqueirda que está echada al monte". "Se fueron a hacer un crucero por el Mediterráneo para hacer una causa absolutamente política, sin visos de hacer nada humanitario. Es una mentira que han contado a los madrileños", ha añadido.

Sostiene que desde un principio eran conocedores de que no iban a "poder entregar ninguna ayuda humanitaria" ni a "romper ningún bloqueo". Frente a ello ha reivindicado el acuerdo de paz firmado en Egipto.

Por último, entiende que el tema de Gaza se les "ha agotado" y que por ello desde Más Madrid no han hecho "ninguna performance" como esperaban tras "varias semanas muy insistentes con el tema de Jimena".