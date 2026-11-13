PACMA pide a El Escorial, Cercedilla y Villanueva del Pardillo que prescindan de renos y otros animales en Navidad

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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha solicitado a los ayuntamientos madrileños de El Escorial, Cercedilla y Villanueva del Pardillo que prescindan de renos y de otros animales vivos en su programación navideña de 2026-2027, proponiendo como alternativa el uso de carrozas, figuras y otros recursos escenográficos para los desfiles y visitas de Papá Noel.

A través de tres escritos dirigidos a los respectivos consistorios, la formación ha requerido una respuesta formal por escrito y ha pedido que, en caso de que algún municipio decida volver a incluir renos en sus actos, justifique dicha decisión y aporte la documentación relativa al transporte, descanso, alimentación y asistencia veterinaria de los animales.

La portavoz nacional de PACMA, Yolanda Morales, ha defendido que las administraciones públicas no deberían contratar criaderos ni ganaderos para ferias o cabalgatas, argumentando que someten a los animales a situaciones de estrés derivadas del ruido, la música, los fuegos artificiales y las aglomeraciones. Asimismo, ha señalado que existen numerosos municipios en España que ya desarrollan estos eventos sin animales con alternativas escenográficas.

Esta reivindicación del partido se remonta a diciembre de 2023, cuando denunció el uso de cinco renos para tirar del trineo de Papá Noel en El Escorial, una protesta que reiteró en 2024 ante el Consistorio, la Comunidad de Madrid y el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil.

Según ha detallado la organización, en 2025 amplió sus actuaciones reclamando información a El Escorial sobre el empleo de renos los días 13 y 14 de diciembre y acudiendo al organismo de Transparencia al considerar insuficiente la documentación entregada, pese a que el Ayuntamiento sostuvo haber facilitado el expediente completo.

En Cercedilla, PACMA solicitó el expediente del desfile del 21 de diciembre sin haber recibido contestación hasta la fecha, mientras que en Villanueva del Pardillo cuestionó la visita de Papá Noel del 24 de diciembre al señalar que el Consistorio remitió la solicitud de autorización de traslado pero no la resolución que acreditara su concesión.