'Paifang' chinos de Usera estarán listos en verano en un distrito que sumará una escuela infantil o un centro cultural

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los 'paifang', los arcos chinos a la entrada y salida del barrio, consolidarán a Usera como el Chinatown madrileño con su instalación, prevista para este "junio o julio", ha calculado la concejala-presidenta del distrito, Sonia Cea, que ha acompañado a la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la presentación de las inversiones realizadas o en vías de colmatar en Usera, como la escuela infantil del barrio de San Fermín o el centro cultural demandado por los vecinos de Moscardó.

Junto a la delegada de Obras y Equipamientos, la vicesalcaldesa ha puesto el foco desde el Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, ubicado en el parque de Pradolongo, en un presupuesto para Usera que supone "el más alto de su historia con 60 millones de euros, un 11% más que el año pasado y un 51% más que en las últimas cuentas del anterior Gobierno municipal", dirigido por Manuela Carmena.

Es más, desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde el presupuesto medio del distrito ha alcanzado los 50 millones de euros, un 41% más que la media en el anterior periodo. "Queremos que el gran momento que vive Madrid llegue a todos los distritos y a todas las familias de nuestra ciudad", ha resaltado la vicealcaldesa, que ha recordado que los 21 distritos han aumentado su presupuesto con Almeida hasta superar los 1.000 millones este año por primera vez en la serie histórica.

Además de su presupuesto propio, Usera se beneficiará este año de 21 millones de euros más de inversiones territorializadas por parte de las diferentes áreas de Gobierno triplicando la cuantía de 2019. n"En conjunto, el Ayuntamiento invertirá este año en los distritos 716 millones de euros, que se convertirán en servicios y equipamientos para el uso y disfrute de los madrileños", ha subrayado Sanz.

ESCUELA INFANTIL O UN CENTRO CULTURAL

En Usera, entre las principales inversiones territorializadas para este año destacan la escuela infantil de Silvina, en el barrio de San Fermín, con una inversión de 4,5 millones del total de 5,4 millones previstos.

Ubicada en la avenida de la Orovilla con calle Silvina, tendrá una superficie total construida de 2.000 metros cuadrados, con 11 aulas, biblioteca, sala de usos múltiples, zona de cocina, sala de profesores y vestuario. Las obras comenzarán "en breve".

Otra actuación es el centro cultural de la calle Tomelloso, con una inversión este año de 4,6 millones del total de 6,4 millones previstos por el Ayuntamiento. Dará respuesta a una histórica demanda de los vecinos del barrio de Moscardó. Con una superficie total construida de más de 2.400 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, el edificio contará con auditorio, sala de ensayo y espacios para desarrollar múltiples actividades como informática, cerámica o pintura.

El nuevo centro logístico de Policía Municipal en Orcasur es otra inversión territorializada en el distrito, con 2,9 millones a lo largo de este año. Dispondrá de una gran nave con muelle de carga para el almacenamiento y gestión del equipamiento policial, así como todas las dependencias y servicios asociados.

A sumar las obras de rehabilitación en diferentes espacios verdes del poblado dirigido de Orcasitas y Meseta de Orcasitas (1,4 millones de euros); la remodelación de accesos y estructura de la pasarela peatonal Campotejar-Censo (705.000 euros) y el cambio a césped artificial de la Instalación Deportiva Básica Parque Lineal del Manzanares (con 347.500 euros pendientes de ejecutar del total de 624.000 euros).

PARQUE DE BOMBEROS

A lo largo del actual mandato estas inversiones territorializadas han beneficiado a Usera en otros proyectos como la reforma del Parque de Bomberos 5 para transformarlo en el más moderno de la capital tras una inversión de 14,3 millones o el itinerario peatonal para conectar la plaza del Hidrógeno con Madrid Río, regenerando casi 40.000 metros cuadrados a través de un trazado de 1,5 kilómetros para conectar algunos de los equipamientos y espacios más importantes del distrito tras una inversión de 10,5 millones.

A añadir las inversiones para reformar y mejorar los centros deportivos municipales de Orcasitas (3,6 millones), Orcasur (3,2 millones) y Moscardó (3 millones); la instalación de sistemas de videovigilancia en el parque de Pradolongo y en plaza Elíptica con una inversión de 1,3 millones para la colocación, en total, de 29 cámaras dotadas con IA para mejorar la seguridad en ambos entornos, y diversas remodelaciones de calles como la de Manuel Noya y su entorno (800.000 euros) o de parques como los de Olof Palme (618.300) y Galiana (532.000), entre otras actuaciones.

Y en lo que va de mandato, por parte de la Junta del Distrito se ha trabajado en mejoras de centros deportivos municipales (en Orcasur, con 2,1 millones; en el David González Rubio, con 845.000 euros; en el de San Fermín, con 472.000 euros; en el de Orcasitas, con 292.000 euros; en el de Puerto Rico, con 300.000 euros) y en nuevas instalaciones deportivas como la de la calle Gainza (un millón de euros), la pista de hockey en Moscardó (900.000 euros) y en la zona del parkour del barrio de Orcasitas (257.000 euros).

En el mandato se han regenerado seis plazas en San Fermín, con una inversión de 400.000 euros; se han remodelado calles como la de Mariblanca (547.000) y se ha mejorado la accesibilidad entre Santa María de la Cabeza y Marcelo Usera (170.000 euros); se han creado nuevas zonas verdes como la de la calle Popular Madrileña (375.000 euros) y la de la calle Gainza (243.500 euros), y se han puesto en marcha proyectos simbólicos como la construcción del arco chino en la calle Dolores Barranco (140.000 euros).

Este año el distrito apostará por inversiones por importe de 3,1 millones para crear una nueva zona verde en la calle Primitiva Gañán, creando un área biosaludable y de sombra que permitirá disfrutar de cine al aire libre, con una inversión de 1,2 millones; obras en el Camino Viejo de Villaverde y en la avenida Rafaela Ybarra para acondicionar y hacer más accesibles los espacios interbloques (900.000 euros) o la finalización de la construcción del arco chino (331.500 euros).

También la mejora del pabellón Jesús Rollán en el Centro Deportivo Municipal Orcasitas (170.000 euros), y la regeneración de las zonas ajardinadas en las plazas del barrio de San Fermín (170.000 euros).

Con cargo a los Planes Integrales de Distrito (PIBAS) este año se destinarán otros 1,7 millones de euros para potenciar el ocio saludable entre los chavales del distrito, promocionar el éxito escolar, prevenir el fracaso escolar y favorecer el bienestar de los vecinos del distrito a través del programa de intervención social comunitaria, entre otros proyectos.

Sanz también ha puesto en valor la inversión a lo largo de este año de 17,5 millones de euros de fondos de reequilibrio territorial por parte de su área de Gobierno. En el anterior mandato esta inversión fue de 33 millones, que se elevará a 57 millones en el actual.