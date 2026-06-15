De las pantallas de Colón a la 'fan zone' de Las Rozas: Dónde ver el debut de la Selección en el Mundial

Archivo - Decenas de personas celebran un gol durante el partido de semifinales de la Eurocopa entre España y Francia visto desde una pantalla gigante en la explanada de Puente del Rey, a 9 de julio de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Selección Española de fútbol comienza este lunes su andadura en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y algunos ayuntamientos y centros comerciales de la región han instalado pantallas gigantes para seguir los primeros partidos de 'La Roja', una iniciativa a la que también se sumarán algunos bares habilitando televisores en sus terrazas.

En la ciudad de Madrid, la portavoz municipal, Inma Sanz, anunció este jueves que el Consistorio, en colaboración con la Real Federación de Fútbol, va a colocar una pantalla en la Plaza de Colón con entrada gratuita, además de una segunda, en Puente del Rey, en caso de que España pase a cuartos de final.

La pantalla de Colón, eso sí, permanecerá activa durante todos los partidos siempre y cuando se celebren antes de las 22 horas. España disputará sus dos primeros encuentros de fase de grupos el lunes y el domingo de la próxima semana, ambos a las 18 horas.

Los vecinos de Las Rozas también tendrán la oportunidad de animar a 'La Roja' a través de pantallas gigantes colocadas en una 'fan zone' en la Plaza de España desde este lunes.

Media hora antes de que comience el primer encuentro, contra Cabo Verde, los aficionados que así lo deseen podrán participar en las diferentes actividades ---pintacaras o música y animación, entre otras-- durante las previas y los descansos.

En el caso del último partido de la fase de grupos, que enfrentará a España contra la selección uruguaya a las 2 de la madrugada del 27 de junio, el Ayuntamiento de Las Rozas y la Real Federación Española de Fútbol pondrán a disposición de los roceños las instalaciones de la sede de esta última en el municipio, que cuenta con un Auditorio con capacidad para hasta 300 personas.

CENTROS COMERCIALES Y TERRAZAS

Por otro lado, son varios los centros comerciales de distintas localidades de la región los que han habilitado entornos específicos con pantallas en las que se retransmitirán de forma gratuita los primeros partidos de España.

Es el caso del centro comercial Parquesur, en Leganés, que ha anunciado en su página web que se dispondrán dos zonas con pantallas gigantes, una en el lago y otra en la explanada del recinto, para seguir los primeros dos encuentros de la Selección.

Además, el Consistorio ha autorizado a las terrazas de hostelería a instalar televisiones para emitir todos los partidos de 'La Roja' durante el Mundial, según comunicó este viernes el Gobierno municipal en un comunicado.

En Getafe, los aficionados podrán animar a España desde la plaza central del centro comercial Nassica a partir de las 18 horas los días 15 y 21 de junio, así como en el lago del centro Oasiz, en Torrejón de Ardoz, como han indicado ambos establecimientos en sus respectivas páginas web.

Otro municipio cuyos habitantes tendrán la oportunidad de reunirse en uno de sus centros comerciales para ver estos partidos es Pozuelo de Alarcón, ya que el centro comercial Zoco Pozuelo, en Somosaguas, habilitará una pantalla gigante en su interior, según ha informado en una publicación de su perfil de Instagram.