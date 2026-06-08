El Papa León XIV recibe en audiencia privada a Ayuso en la Nunciatura

León XIV recibe a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Nunciatura en el tercer día de su visita a España - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido en audiencia privada este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sede de la Nunciatura Apostólica de España.

Ha sido a las 16 horas en el tercer día de su visita a España, marcado por su discurso en el Congreso de los Diputados esta mañana y por la oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad, esta tarde, en la que también coincidirán.

Esta no es la primera vez que Robert Prevost y Ayuso se reúnen. La pasada semana la presidenta autonómica era recibida en audiencia en el Vaticano, visita que aprovechaba para hacer entrega al Pontífice de un libro sobre los valores católicos del pueblo de Madrid y trasladaba que en la región estaban "entusiasmados con su llegada".

La presidenta autonómica esta mañana atendía a los medios de comunicación ante la Real Casa de Correos, reconvertida en Centro Internacional de Prensa, para la visita de Prevost, que cree que permitirá que se abran nuevos debates sobre los desafíos que afectan a las sociedades como la inmigración o las nuevas tecnologías.

"Creo que son consensos que no pueden ser propios solo de una región o de una nación, tiene que ser de todos porque son temas globales", indicaba, poniendo el foco en las bases del "humanismo cristiano".