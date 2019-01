Paralizado un mes el desahucio de la vivienda de una mujer con una niña de 6 años en Vallecas

Actualizado 09/01/2019 16:10:43 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión judicial ha paralizado hoy hasta el 7 de febrero el desahucio de Nancy, una mujer que vive con su hija de 6 años en una vivienda de Puente de Vallecas, según ha informado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de este distrito.

El desahucio estaba previsto para este miércoles a las 11 horas en la vivienda de la calle Juan Navarro número 27. Desde primera hora de la mañana se han concentrado varias decenas de activistas para intentar parar el desalojo. Finalmente, la comisión judicial, acompañada por varios agentes de la Policía Nacional, ha conseguido suspender cuatro semanas el alzamiento.

Nancy es una madre soltera que vive con su hija y sin que le pase la pensión de alimentos su padre. Lleva solo un mes trabajando con un contrato de tres meses.

Según ha informado la PAH de Vallecas en un comunicado, Nancy consiguió su actual vivienda por intermediación de la parroquia de San Ramón Nonato. Pagó hasta que pudo hacer frente, aproximadamente durante dos años. Desde que dejó de disponer de los ingresos de la Renta Mínima, ya no podía pagar; pero una vez se le concedió de nuevo la renta mínima de 530 euros, volvió a pagar 370 euros de alquiler.

"Con estas cifras era imposible comer y cubrir sus gastos de manera consistente. Cuando vio que podía pagarlo cada mes, quiso ponerse al día de los impagos aportando cada mes una cantidad de 70 euros. De los meses que debía pagó casi la totalidad de la cuantía que debía: faltaba solo por pagar el alquiler parcial de 3 meses --900 euros en total-- pero a día de hoy le reclaman una deuda de 2.400 euros que ella no reconoce como suya", han señalado.

El edificio entero en el que vive parece estar gestionado por la mismísima parroquia de San Ramón Nonato, ha apuntado la PAH de Vallecas. Sus ocupantes se encuentran en exclusión social y ya se han producido tres desalojos en el edificio y dos todavía están a la espera de ejecutarse. Los vecinos creen que la actual propiedad quiere vender el edificio a un fondo de inversión.

"Quieren desahuciar todo el edificio. La mayoría de los desahucios que han ocurrido en este edificio se han producido sin información, ya que las personas que vivían allí no sabían ni que tenían una orden de desahucio. Nancy se enteró de que tenía orden de desahucio tan solo acudiendo al juzgado. El resto de los vecinos no entienden lo que ocurre, tienen miedo, no tienen dónde ir; son personas mayores, familias con problemas, madres solteras. Es una pena que en un edificio gestionado por la Parroquia de San Ramón Nonato -una organización humanitaria- permita este drama", han denunciado.

Los activistas antidesahucios reclaman una solución habitual para Nancy y su hija porque, de momento, "no se les ha ofrecido ninguna solución digna por parte de las instituciones públicas". "El Ayuntamiento y los Servicios Sociales se han puesto en contacto con ella solo para intentar maquillar este desahucio dándole una falsa alternativa en un piso compartido de madres solteras para 6 meses, dentro de un programa gestionado por una inmobiliaria. Nuestra experiencia nos advierte que si Nancy aceptase este acuerdo, a los 6 meses no tendría ni siquiera la vivienda en precario por la que lucha en la actualidad", indican.

Fuentes del Arzobispado de Madrid han precisado a Europa Press que ni la parroquia citada ni la empresa son propietarios ni arrendatarios ni gestionan ese edificio de Vallecas. Solo tienen en alquiler una vivienda que utilizan para dar cobijo a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, han manifestado que lamentan el proceso de desahucio de Nancy, a la que incluso ayudaron en pagos de alquiler en 2014, y esperan que su situación se resuelve de manera satisfactoria para los afectados. También han recordado que desde Cáritas se ayuda a cientos de personas en situaciones de vulnerabilidad.