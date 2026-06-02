El paro baja un 1,39% en mayo en la Comunidad de Madrid, hasta los 272.542 desempleados

Archivo - Fachada de la oficina del INEM, a 4 de marzo de 2025, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,45% en febrero con 4.172 desemplea - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 1,39% en mayo con 3.834 desempleados menos en relación al mes de abril, hasta alcanzar la cifra global de 272.542 personas en paro.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a mayo de 2025, se han registrado 8.767 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,12%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo cayó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Tras la caída de mayo, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de mayo desde 2020, cuando el desempleo subió en 26.573 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año, el de mayo de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2012, cuando disminuyó en 30.113 personas.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 134.162 personas, lo que supone un 5,5% menos, con un retroceso del paro femenino de 82.311 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 51.851 varones (-5,3%).

EL PARO BAJA EN TODAS LAS CCAA

El paro registrado disminuyó en mayo en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-9.125 desempleados), Cataluña (-6.900 parados) y Madrid (-3.834 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 48, encabezadas por Barcelona (-4.821 desempleados), Madrid (-3.834) y Málaga (-2.208), y subió en cuatro, principalmente en Castellón (+281 desempleados), Vizcaya (+50) y Guipúzcoa (+48).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 3.673 desempleados respecto al mes anterior (-1,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 337.858 desempleados, lo que supone 4.933 parados menos que hace un año (-1,4%).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el quinto mes del año, que suman 272.542 personas en paro, 110.193 son hombres, lo que supone un descenso de 1.971 desempleados respecto al mes anterior, y 162.349 son mujeres, 1.863 menos.

En mayo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 792 parados menos que a cierre del pasado mes, hasta los 17.746 desempleados, de los cuales 9.754 son hombres y 7.992 son mujeres, mientras que el grupo de más de 25 años alcanzó los 254.796 desempleados, un descenso de 3.042 personas.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 220.863, 3.119 parados menos que en abril; seguido de Construcción, con 18.228, que cuenta 818 parados más.

Por su parte, Industria cuenta con 14.575 personas en paro, 818 desempleados menos, y Agricultura cuenta con 1.702 desempleados, lo que se traduce en 86 parados menos. Por otro lado, 18.228 vienen del grupo sin empleo anterior, es decir, 123 personas menos que abril.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 49.592 personas en mayo, lo que se traduce en 491 desempleados menos respecto al mes anterior, una bajada del 0,98%. En tasa anual, se registraron 689 desempleados extranjeros menos (-1,37%). Del total, 16.496 proceden de países comunitarios y 33.096 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentra en el sector Servicios (35.351), seguido de Construcción (5.918), Industria (2.049) y Agricultura (458).

A nivel nacional, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 29.829 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.665 desempleados, -1,4%); la construcción, que restó 2.304 parados (-1,4%), y la agricultura, donde bajó en 1.628 personas (-2,2%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 98 personas (+0,04%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en mayo en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 20.316 mujeres en comparación con abril (-1,4%), mientras que el masculino se redujo en 16.007 desempleados (-1,7%).

Así, al finalizar el quinto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.404.110 desempleadas, su menor cifra en un mes de mayo desde 2008, mientras que el de varones totalizó 916.611 desempleados.

SUBE LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 185.719 contratos en mayo, es decir, 8.868 más que en el mes anterior, lo que supone una subida del 5,01%. En tasa interanual subieron un 9,10%, con 15.484 contratos más que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 88.672 fueron indefinidos en la región, 1.552 más de los firmados en abril , mientras que los temporales sumaron 97.047, 7.316 más. De esta forma, los contratos indefinidos en abril suponen el 50,07% del total, mientras que los temporales corresponden al 49,93% del total de los registrados en la región.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró mayo en Servicios, hasta 164.486, seguido por la Construcción con 10.357, Industria (10.335) y Agricultura (541).

Además, los contratos a extranjeros sumaron un total de 59.116 contratos en mayo, un aumento del 8,14% (4.451 contratos más que en abril). En tasa interanual suben un 24,19% con 11.514 contratos más.

En cuanto a los datos nacionales, se registraron 1.323.719 contratos, un 0,4% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 572.061 fueron contratos indefinidos, un 3,5% más que en mayo de 2025.

En total, el 43,2% de todos los contratos realizados en mayo fueron indefinidos, porcentaje 1,6 puntos superior al del mismo mes del año pasado y similar al registrado en abril de este año.

Dentro de los indefinidos, en mayo se realizaron 234.774 contratos a tiempo completo, un 5% más que igual mes del año anterior; 135.409 a tiempo parcial (+9,1%) y 201.878 fijos discontinuos (-1,5%).

PRESTACIONES

Trabajo ha informado que un total de 193.611 personas en la Comunidad de Madrid percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades a cierre de abril (último dato disponible).

En concreto, 122.815 personas obtuvieron prestación contributiva; 70.722, subsidio y 74 renta activa de inserción. La cuantía media de prestación contributiva por beneficiario fue de 1064,6 euros. El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 266.240 millones de euros en la región.

A nivel nacional, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de abril (último dato disponible) la cifra de 2.040,9 millones de euros, un 5% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.168,3 euros en el cuarto mes del año, un 2% más que en abril del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de abril fue de 1.028,6 eur