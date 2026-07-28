El paro baja en 8.700 personas en el segundo trimestre en la Comunidad y se crean 62.100 empleos

Archivo - Una oficina del SEPE, a 26 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 8.700 personas en el segundo trimestre en Madrid hasta los 297.900 desempleados, un 2,8% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 7,58%.

Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en Madrid (16 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2015.

En el conjunto del país, el paro bajó en 213.300 personas en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 7,87% con respecto al trimestre anterior, y se alcanzaron los 22,77 millones de ocupados, superando el récord de 22,46 millones de ocupados del cierre del año pasado.

En el segundo trimestre se crearon en Madrid 62.100 puestos de trabajo (), llevando el total de ocupados a 3.631.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 3.929.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 53.300 personas (+1,38%).

En el último año el paro se ha reducido en 2.700 personas (-0,9%) en Madrid y se han creado 50.000 empleos (+1,4%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 47.200 personas (+1,2%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 4.000 mujeres (-2,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 4.800 parados (-3,5%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 167.300 y la tasa de paro femenino en el 8,55% . Por su parte, 130.500 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,62%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Madrid aumentó en 1.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 19,81%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 45.600 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 8.500 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.221.200 personas, de los que 2.851.400 tenían contrato indefinido (el 88,52%) y 369.800, temporal (el 11,48%).

La creación de empleo en el segundo trimestre en Madrid fue mayor en el sector privado, que generó 57.100 puestos de trabajo, un 1,87% más, hasta un total de 3.108.500 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 5.100 nuevos empleos, un 0,99% más más que en el trimestre anterior hasta 522.800 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 36.900 personas en el segundo trimestre (+1,21%) en la comunidad hasta los 3.092.300 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 25.200 (+4,90%), hasta sumar 539.000 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 11.700 menos (-8,19%); Industria, 2.800 menos (-22,58%); Construcción, 800 menos (-11,27%); Agricultura, 300 menos (-20%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 6.900 más (+4,83%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuanto al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas. y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.