Varias personas votan durante las elecciones generales, en el Colegio Público La Navata, a 29 de noviembre de 2026, en Galapagar, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este domingo en la Comunidad de Madrid ha marcado máximos históricos y casi iguala los récords alcanzados en las citas de 1982, con la mayoría absoluta a Felipe González, y de 1977, primeras elecciones de la democracia.

Con el 99% del voto escrutado, la participación se ha situado en el 83%, lo que supone 13,35 puntos porcentuales por encima de la alcanzada en los últimos comicios de 2023 (69,66%). La abstención, por tanto, en la cita con las urnas se ha quedado en el 17%.

Estos comicios adelantados en un contexto de descontento social por la situación de la vivienda se han presentado como una pugna entre dos modelos y frentes ideológicos, derecha e izquierda, con una apelación a la movilización para evitar la llegada del otro bloque al gobierno. El resultado ha sido una movilización récord.

En concreto, el dato de participación en la región es el tercero más alto de los 16 procesos electorales a Cortes Generales que se han celebrado desde la Transición. En concreto, superan a las de este domingo las celebradas en 1982, que supuso la llegada al poder de Felipe González, en las que participó un 85,96% de los madrileños, y las de 1977, los primeros comicios de la democracia, cuando se registró un 85%.

Tras ellas se situaron las de 1996, la derrota del socialismo de González, cuando la cifra llegó hasta el 79,59%; las de 2004, tras los atentados del 11-M, cuando fue del 78,93%, y las de 1993, cuando González perdió su mayoría absoluta en unos comicios ajustados frente al PP de José María Aznar, con una participación que llegó al 78,92%.

Además, esta cifra supera la alcanzada en las últimas elecciones a la Asamblea de Madrid, que se situó en el 65,49%. El récord histórico de unas autonómicas en la región se registró en los comicios del 4 de mayo de 2021, con una participación del 71,73% y 3.667.806 votos.

De cara a esta cita con las urnas, la Comunidad ha registrado 134.105 votos por correo, el 13,25% del total, siendo la segunda región que más voto por correo ha movilizado, por detrás únicamente de Andalucía. Aunque se queda muy lejos del récord histórico de las generales de 2023, cuando llegó a 600.000 (un 77% más), la caída es menor respecto a los 118.418 madrileños que optaron por esta opción en el mismo mes de 2019.

En estos comicios, estaban llamados a votar 5.517.375 electores en estos comicios generales, de los cuales 5.036.558 tienen su residencia oficial en la región --2.662.431 mujeres y 2.374.127 hombres--, mientras que los 480.817 restantes están inscritos en el extranjero (el voto CERA se cuenta la próxima semana).

VOTOS EN BLANCO Y NULOS

Por su lado, el voto en blanco en las elecciones generales de este domingo apenas ha llegado al 1,34%, 0,54 puntos porcentuales más que en los últimos comicios generales y muy lejos del récord que se marcó tras los atentados yihadistas en Madrid en 2004.

En concreto, en las elecciones de 2004, unos comicios que tuvieron lugar días después de los atentados de Atocha en Madrid, se registraron 72.038 sobres vacíos, el 2,05%.

Por su parte, el voto nulo representa el 0,86%, es decir 0,2 puntos por encima de 2023. El voto nulo marcó índices relevantes en los primeros comicios desde la transición, según los politólogos por falta de costumbre de la sociedad, pero a partir de 1989 fue disminuyendo hasta repuntar en las generales de marzo de 2004, tres días después del 11-M, para bajar nuevamente del 1% en el resto de comicios.