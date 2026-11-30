Archivo - El alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, José de la Uz, posa para Europa Press, a 4 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha repetido mayoría en Las Rozas con un 54,22% de los votos emitidos en estas elecciones generales del 29N, mientras que Vox le ha arrebatado el segundo puesto al PSOE, que ha bajado tres puntos con respecto a los últimos comicios nacionales celebrados.

El municipio madrileño está gobernado por el PP desde el año 1995, y su actual alcalde, José de la Uz, ocupa el cargo desde 2011. En la que fue su última victoria en las elecciones municipales, la que le dio 18 concejales, obtuvo el 61,3% de los votos, sobreponiéndose holgadamente a Vox y PSOE, que consiguieron 3 concejales cada uno.

En lo que respecta a las elecciones nacionales del 23 de julio de 2023, el PP recogió un 54,87% de los votos, una cifra muy cercana a la de este año. En aquella ocasión, el PSOE fue la segunda fuerza del municipio con un 17,41% de los votos, bajando en 2026 al 14,25%. Quien ha realizado el 'sorpasso' es Vox, que sube más de un punto y medio y alcanza el 18,49%.

De este modo, la derecha sigue siendo la que lidera el poder de voto en la localidad, con Vox consolidando su crecimiento. Mientras, los socialistas pierden apoyo y Frente Amplio se sitúa como el cuarto partido con más votos con un 7,58%, aunque Sumar alcanzó en 2023 un 8,93%. Estas elecciones han contado con una participación del 87,26%.