La Paz renueva la Unidad de Rehabilitación y Terapia Ocupacional Pediátrica para humanizar la atención de 4.000 menores - EUROPA PRESS

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Paz ha modernizado su Unidad de Rehabilitación y Terapia Ocupacional Pediátrica, conocida como 'La Pajarera', para humanizar este espacio y mejorar la atención de alrededor de 4.000 menores que acuden de forma recurrente para tratamiento o consulta.

Una remodelación que ha sido posible con la colaboración de la Fundación Mutua Madrileña, que ha invertido más de un millón de euros en este y otros tres espacios en hospitales públicos madrileños para mejorar las zonas de atención a niños y adolescentes.

La actualización de esta amplia zona de 500 metros cuadrados del complejo materno-infantil de La Paz, donde trabajan diariamente más de una veintena de profesionales, ha supuesto una reorganización y un refuerzo de la humanización de áreas clave.

Así, la sala de tratamiento de rehabilitación, que antes era un espacio diáfano, está ahora dividida en cuatro áreas independientes para garantizar la intimidad y mejorar la concentración durante las terapias.

Por su parte, las consultas de rehabilitación infantil han sido modernizadas y resideñadas para optimizar los procedimientos. Asimismo, se ha creado una nueva sala de estimulación sensorial para ofrecer terapia individual a niños con Trastorno del Espectro Autista, que cuenta con iluminación cálida y mobiliario adaptado.

Igualmente, el aula hospitalaria ha quedado redistribuida en dos zonas de trabajo diferenciadas para los 14 profesores del hospital. Por último, se ha rediseñado el vestíbulo de espera con un espacio de juego alrededor del patio central, ahora ajardinado.

"La Pajarera ha sido siempre una área emblemática en el Hospital Infantil, un poco una zona abierta donde los niños han venido a jugar, han venido al colegio, han venido a fisio, o sea, no es una zona de tratamiento invasivo, sino que tenía que estar relacionado siempre con una parte de la terapia que era más agradable, pero el entorno se había vuelto un poco anticuado y una forma de trabajar que ya no era propia", ha explicado la subdirectora médica del Hospital Materno Infantil de La Paz, Susana Noval.

En este sentido, las instalaciones han sido reformadas como "un paso adelante en poder hacer la vida más fácil, no solo a los niños que tienen que venir aquí a rehabilitación, sino a los padres que les tienen que acompañar", ha destacado el presidente de la Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, durante una visita a las instalaciones.

Durante la misma, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha explicado que se trata de un acompasamiento de la atención física y emocional de los pacientes, en este caso menores de edad. "Se han creado espacios abiertos, luminosos, con colores agradables, que recuerdan lo mínimo posible a un hospital", ha remarcado.

RECORRIDO VISUAL INSPIRADO EN PÁJAROS

Su renovación ha tenido la identidad propia de este recinto, mediante la creación de un recorrido visual y emocional inspirado en los pájaros, presente en señalética y vinilos, y que convierte la rampa de acceso al espacio en una galería ornitológica, donde los pacientes pueden reconocer aves a tamaño real.

"Antes estaba, la verdad, muy vieja, como un hospital más antiguo y la verdad que yo ahora cuando he visto este cambio es una maravilla. Lo agradecen un montón, vienen con ganas y les hace que sea toda la experiencia más divertida. Al final es difícil venir aquí, para ellos es muy difícil muchas veces lo pasan muy mal, y esto pues les ayuda un montón a pasarlo a pasarlo mejor", ha explicado Andrea, que acude junto a su hija Indira, encantada con el sonido de los periquitos en el espacio, como los que tiene en su casa.

"Nosotros al final lo que buscamos es que la experiencia de un niño enfermo a lo largo de toda su infancia, que muchas veces ellos pasan aquí 10, 12, 16 años, sea una experiencia en positivo. O sea, que nos recuerden con imágenes, con colores, con sonidos y nos recuerden tanto el proceso de enfermedad en sí, sino que realmente su paso por la paz, cuando se acuerden de ello, cuando sean adultos, sea algo de color, de color agradable", ha explicado la subdirectora médica del hospital.

En esta zona trabajan diariamente una veintena de profesionales, entre fisioterapeutas, terapeutas ocupaciones y maestros para los niños hospitalizados. "Cuando vienen se fascinan, es un espacio muy lúdico, muy sugerente, con muchos detalles. Por ejemplo, el tema de la sala multisensorial para tratar de una forma muy individualizada a los niños con TEA, con todos los problemas que tienen, a lo mejor de necesitar una atención muy individualizada, la propia excepción, el control de la luz, el control del ruido. Entonces, la sala tal como está ahora mismo orientada nos permite dar ese tipo de cuidados de una forma íntegra", ha destacado la subdirectora de enfermería del Hospital de la Paz, Herminia Ramos.

Se trata, según ha zanjado la consejera, de "otra muestra evidente de que la colaboración público-privada tiene beneficios para los pacientes", en este caso con el objetivo de "humanizar el espacio para reducir la ansiedad de los niños, facilitar la comunicación con los sanitarios y mejorar la satisfacción de las familias y del propio equipo clínico".