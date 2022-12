Pediatra que se encerró en la Consejería: "No somos activistas ni queremos montar bronca; queremos que se nos escuche"

"Han decidido que los que están ahí arriba mueran de hambre, de frío", explica



MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dora Bejarano, pediatra de Atención Primaria en el centro de salud de General Fanjul que este jueves se encerró en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) junto a nueve miembros del comité de huelga, ha explicado este viernes que este encierro únicamente busca que se escuche a los profesionales sanitarios para salvar este primer nivel asistencial.

"No somos activistas, no somos gente loca que lo único que queramos es montar bronca y generar altercados públicos. Sino ya estaríamos quemando contenedores y neumáticos. Somos gente educada y lo que queremos es hablar, que nos escuchen y que se nos atienda", ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Esta pediatra de Atención Primaria fue una de las diez personas que este jueves se encerraron a primera hora de la tarde en las dependencias de la Consejería de Sanidad para reclamar un interlocutor válido que puede ofrecer soluciones que pongan fin a la huelga que arrancó el pasado 21 de noviembre. Ella abandonó el encierro por la noche porque tenía que cumplir servicios mínimos en su centro de salud y, tras su jornada laboral, ha regresado para apoyar a sus compañeros, esta vez desde la calle.

Según ha explicado, los nueve encerrados han pasado la noche en la sala de juntas donde se celebraba la reunión con la Consejería de Sanidad, un espacio dotado de una mesa, sillas con respaldo de brazo y con unos baños en un pasillo. "Nos impidieron que trajeran comida a la hora de comer", ha detallado, pero luego "alguien les mandaría la orden o les infundiría cordura para que nos dejaran subir cena", ha explicado.

"Han decidido que los que están ahí arriba mueran de hambre, de frío, de aislamiento porque han cerrado todas las puertas, excepto la de la sala, utilizando estrategias que no voy a calificar pero que todos sabemos quien las emplea", ha subrayado la doctora, que ha indicado que "mientras quede en la sala una almendrita" no les permitirán subir más comida.

La pediatra ha cargado contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por definir a los encerrados como "liberados sindicales" e insinuar que el encierro es una acción premeditada. "No son médicos tal cual, son nueve personas", ha dicho la presidenta este viernes.

"Nosotros no íbamos preparados, eso es mentira, una mentira muy grande", ha defendido, al tiempo que ha explicado que sí es verdad que acudieron "preparados para estar muchas horas" porque pensaban que la Consejería iba a hacer una propuesta y tendrían "que discutir mucho y muchas horas".

"No pensábamos que nos íbamos a encontrar con lo de siempre; con las mismas barreras infranqueables de siempre, con la misma incomprensión de siempre y con las mismas propuestas de supuestas mejoras que nos estaban ofreciendo, que están basadas en acuerdos que van a incumplir porque lo sabemos, porque no nos explican cómo lo van a hacer. En esas condiciones decidimos que nos quedábamos aquí hasta que viniera alguien que estuviera menos cerrado en banda", ha detallado.

También ha denunciado que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hable continuamente de que el comité de huelga plantea nuevas reivindicaciones cada vez que hay un acercamiento de posturas, cuando la hoja de reivindicaciones es "la misma desde el primer día".

"Nosotros no nos descolgamos con nada, ¡que más quisieran ellos!. El consejero no ha estado ahí dentro, yo sí y yo sé lo que decimos y lo que nos contestan, lo que no sé es lo que le cuentan al consejero y probablemente no sea la realidad más absoluta y la verdad cien por cien porque, si no, no diría esas cosas, porque son falsas", ha zanjado.