Pepu Hernández está abierto a acuerdos con Cs pero Carmen Calvo incide en que Rivera "no es fiable"

Publicado 24/04/2019 13:01:19 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha manifestado que está dispuesto a llegar a acuerdos con Ciudadanos para tratar de mejorar la ciudad mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado que su líder, Albert Rivera, "no es de fiar".

Así lo han indicado a los medios de comunicación tras visitar ambos al Club Estudiantes de Baloncesto y al equipo de Liga Femenina 2 y en referencia a posibles pactos en la ciudad del PSOE con la candidata del Cs al Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, que no ha rechazado esa posibilidad frente al criterio del líder de la formación naranja, que descarta cualquier posibilidad de hacerlo con su homólogo socialista, Pedro Sánchez.

Hernández ha destacado que se alegra de que "no haya barreras", pues la ciudad ya tiene "suficientes" para poner "alguna más", y que su meta es ver cómo se puede gestionar mejor Madrid e intentar hablar "con todo el mundo" para tratar de alcanzar ese objetivo.

Preguntado por si estaría dispuesto a alcanzarlos con Villacís, el exseleccionador de baloncesto ha dicho que "absolutamente" y que lo relevante es conseguir que la ciudad funcione "mejor". Sí ha recalcado que el PSOE defiende una ciudad "solidaria, inclusiva y con generosidad" y que ideológicamente hay planteamientos políticos en otras formaciones que "no entran claramente" en esos valores.

Por su parte, Calvo ha recalcado que Ciudadanos "no es fiable" y que ganó las elecciones en Cataluña pero no sirvió para nada, porque han utilizado Cataluña para "confrontar constantemente a la sociedad".

Tras recalcar que Rivera se fotografió con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la vicepresidenta del Ejecutivo central ha escuchado de Ciudadanos "todo tipo de barbaridades" respecto a los socialistas, cuando el PSOE dio su apoyo a aplicar el 155 al anterior Ejecutivo del PP para mantener la unidad del país.

"Asistimos a un modelo de hacer política que nada tiene que ver con la realidad, al partido al que le hicieron un referéndum ilegal y leyes para desconectar a Cataluña de España no fue al Gobierno del PSOE, sino al PP y es el señor Pablo Casado el que tiene que responder de esto, que explique si el referéndum del 1-0 lo habían pactado o no, si lo sabían o no", ha espetado Calvo.

También ha subrayado que es Cs quien en materia de alianzas postelectorales quien ha decidido que "no tiene nada que acordar con un partido tan solvente, experimentado y garante del orden constitucional como el PSOE".

Asimismo, ha reprochado que tanto Casado como Rivera hayan olvidado que fue precisamente Sánchez quien ayudó al expresidente Mariano Rajoy en "una crisis de esa naturaleza" y que ambos han convertido "la política en un disparate y una mentira".

En clave madrileña, ha manifestado que desconoce si Villacís ha hablado con "su jefe" pero ha insistido en que Rivera "no es fiable" y que debe dirigirse a Casado sobre el desafío soberanista en Cataluña, pues de Sánchez es un presidente "garante del orden constitucional".