Pérez recuerda a afectados por ayudas al alquiler que en subvenciones "siempre hay más solicitantes que adjudicatarios"

Actualizado 10/02/2020 13:27:43 CET

MADRID 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha recordado a los miembros de la Asociación para Personas Aptas sin Ayudas al Alquiler (APASAA) que en "cualquier" subvención "siempre hay más solicitantes que adjudicatarios".

Así lo ha trasladado a Europa Press tras reunirse con el presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), el socialista Guillermo Hita, para analizar el avance del Programa de Inversión Regional (PIR).

"Como en todas las convocatorias de subvenciones que ocurren en todas las administraciones y comunidades autónomas se convoca una subvención con una cuantía y cuando esta se agota no se puede seguir dando una subvención a aquellos que efectivamente reunirían los requisitos", ha deslizado el titular de Vivienda.

El pasado 13 de enero se publicó el listado definitivo de los 4.205 beneficiarios de las ayudas --2.168 jóvenes de menos de 35 años y el resto, varios grupos preferentes--. De las 28.492 solicitudes 4.124 personas que cumplían los requisitos quedaron fuera por falta de fondos.

Así, Pérez ha reconocido que más de 4.000 quedaron fuera a pesar de cumplir estas condiciones, pero ha puesto el foco en que "no se habla" de los más de 4.000 que sí que lo hicieron y ha remarcado que los adjudicatarios en la región han sido "más que en cualquier otra comunidad autónoma".

Por otra parte, ha comentado que "la crítica podría venir" de que se hubiesen puesto pocos fondos para estas ayudas, extremo que Pérez ha rechazado. Las ayudas contaron con 17 millones de euros de los que uno lo puso el Ejecutivo regional y 16 millones el Estado -al formar parte del Plan Estatal de Vivienda--.

"No se por qué se singulariza en esta en concreto, ni entiendo por qué solo se habla de los que no la han recibido y no de los que sí. Igual los que lo han hecho no se organizan para decirlo", ha planteado el consejero.

El pasado jueves la plataforma de afectados se concentró frente a la Consejería de Vivienda para exigir el aumento del presupuesto destinado a este programa, el abono de la subvención a aquellos que se quedaron excluidos por falta de fondos y una reunión con el consejero. Aseguraron que, de no efectuarse esta rectificación y no tener lugar el encuentro llevarían ante la Justicia al Gobierno regional por "irregularidades" en la concesión.