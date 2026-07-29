Perimetrado el incendio de Villalbilla, que "no va a progresar"

1107818.1.260.149.20260729235658 Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Villalbilla ya se encuentra "perimetrado" y "no va a progresar", según han informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Esta noche ocho dotaciones terrestres de bomberos permanecerán en la zona refrescando puntos calientes en el interior del perímetro. A última hora de esta tarde ha quedado estabilizado tras la intervención de un amplio dispositivo de extinción.

Cinco helicópteros y 12 dotaciones terrestres de bomberos y agentes forestales han trabajado para sofocar las llamas además de tres hidroaviones de Ministerio de Transición Ecológica.

El fuego, que se originó a las 18.45 horas, no ha causado daños en viviendas, pese a que se originó en una zona próxima a varias casas y a un pinar.