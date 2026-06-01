Las pernoctaciones extrahoteleras en la Comunidad de Madrid superan las 522.000 en abril, un 8,8% más

Archivo - Vista general de Patones de Arriba, a 6 de abril de 2022, en Patones de Arriba, Madrid (España). Patones de Arriba se ubica en el Valle del Jarama, a 60 kilómetros de Madrid y representa uno de los mejores ejemplos de ‘arquitectura negra’ de la - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumado las 522.057 de estancias en abril, un 8,78% más respecto al mismo mes de 2025, y 187.873 viajeros, un 5,26% más, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos realizados en la región en abril han sumado 267.884, un 2,47% menos que el mismo mes de 2025, de las que 101.110 han sido de residentes en España y unas 164.773 han sido de extranjeros. Asimismo, se registraron 85.592 viajeros, una cifra 7,47% superior a la registrada en abril del año anterior. De ellos, 31.702 correspondieron a residentes en España y 53.890 a extranjeros.

Además, el grado de ocupación en estos apartamentos se situó en el 50,17% para una capacidad estimada de 17.805 plazas. La estancia media ha sido de 3,13 días.

En los campings de la región, se realizaron un total de 104.840 pernoctaciones en abril, la mayoría de ellas de residentes en España (87.229), con una estancia media de 3,24 días para un total de 32.323 viajeros. Hay que tener en cuenta que solo 20 permanecieron abiertos con 18.737 plazas estimadas.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 12.512 viajeros se decantaron por esta alternativa en abril, de los que 1.262 fueron extranjeros. Además, se sumaron 23.845 pernoctaciones, con una estancia media de 1,91 días, para una oferta de 252 establecimientos, 3.808 plazas estimadas y 498 empleados.

Finalmente, en los albergues, la Comunidad de Madrid fue el destino preferido durante el primer mes del año con 125.488 pernoctaciones y 57.446 viajeros. Además, estos alojamientos han registrado una ocupación del 67,46% por plazas, que llega al 67,35% en el fin de semana.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,5 millones en abril, con un descenso del 1,1% respecto al mismo mes del año pasado.

No obstante, dado que la Semana Santa se ha celebrado este año entre marzo y abril y en 2025 sólo tuvo lugar en abril, Estadística considera conveniente analizar la evolución conjunta de los dos meses.

Así, en marzo y abril de este año, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros se incrementaron un 1,7% respecto al mismo bimestre de 2025, gracias al impulso de los españoles, cuyas pernoctaciones aumentaron un 5,5%, frente al descenso de las realizadas por los extranjeros en un 0,7%.

Sólo en el mes de abril, las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025 debido tanto al retroceso de las pernoctaciones de los extranjeros (-0,7%) como de los españoles (-1,4%).