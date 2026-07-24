Las pernoctaciones hoteleras en la región crecen un 1,2% en junio, hasta las 2,4 millones de estancias

Archivo - Turistas con maletas por el centro de la ciudad, a 19 de julio de 2025, en Madrid (España). España recibió más de 52 millones de pasajeros aéreos internacionales en el primer semestre de 2025, lo que supone un 6,4% más que en el mismo periodo de - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid aumentaron un 1,2% en junio en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.421.276 pernoctaciones y encadena 15 meses de crecimiento, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 1,41% más de turistas en junio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.199.893 viajeros.

Por nacionalidad, 578.040 eran residentes en España, el 48,17%, mientras que 621.852 (51,83%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,2% y los extranjeros se redujeron un 1,1%.

Del total de pernoctaciones en la Comunidad de Madrid, 988.985 las realizaron residentes en España (un 40,85%), mientras que 1.432.291 (59,15%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 161,14 euros, lo que representa una subida del 4,6% interanual. En general, los precios subieron un 2,9% respecto al año anterior.

En total, en la región se alcanzó en junio una ocupación del 62,62% y el sector hotelero empleó a 17.786 personas (un incremento del 5,3% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,5%, seguida de Canarias (70,13%) y Comunitat Valenciana (68,33%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (36,15%), Extremadura (38,64%) y Ceuta (38,95%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,84%) en junio junto a Cataluña (17,43%) y Andalucía (15,63%).