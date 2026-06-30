Las personas mayores de 85 años de la capital tendrán teleasistencia avanzada de forma gratuita desde 2027

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una señora mayor camina por una calle de Madrid - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid cumplirá en 2027 el compromiso recogido en el programa de Gobierno de eliminar el copago del servicio de teleasistencia avanzada a las personas mayores de 85 años.

Según ha anunciado esta martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, se estima que puedan beneficiarse de esta medida alrededor de 50.000 personas, que ahorrarán entre 72 y 144 euros al año, en función de la cuota que tengan asignada según su renta.

En 2024, la gratuidad de la teleasistencia se aplicó a usuarios mayores de 90 años. En 2025, se amplió a los que superasen los 88 años y desde el 1 de enero de 2026, la tarifa gratuita se ha extendido a personas mayores de 87 años.

En la actualidad, ya se benefician de la gratuidad 37.700 usuarios mayores de 87 años. Además, tampoco abonan esta prestación 35.500 usuarios que tienen una renta mensual per cápita inferior a 614 euros. Por tanto, más de 73.200 usuarios de la teleasistencia avanzada disfrutan actualmente del servicio sin coste alguno. A partir de enero de 2027, se estima que puedan incorporarse a la gratuidad 12.280 usuarios más --aquellos que cumplen los 85, 86 y 87 años el próximo año--.

Por tanto, se espera que en 2027 disfruten de la teleasistencia avanzada gratuita más de 85.480 personas en la ciudad. Esto supone un 66 % de los 130.000 usuarios mensuales promedio del servicio. En concreto, 50.000 usuarios no pagarán por la gratuidad aplicada a mayores de 85 años y 35.500 usuarios por cuestión de renta.

SEGURIDAD Y AUTONOMÍA

El Ayuntamiento facilita el servicio de teleasistencia desde hace más de 20 años. A través de esta prestación, favorece que personas mayores de 65 años o menores de esa edad con dependencia reconocida puedan permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible con seguridad, tranquilidad y autonomía.

Desde el año 2023, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad está llevando a cabo la digitalización del servicio, introduciendo nuevas soluciones tecnológicas punteras con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios, más de 158.000 el año pasado.

Así, al tradicional botón rojo se han sumado nuevas opciones digitales y cada usuario puede elegir aquellas con las que se encuentre más cómodo o que mejor se adapten a sus necesidades. Más de 13.100 usuarios disfrutan de la teleasistencia dentro y fuera del domicilio gracias a un reloj inteligente con GPS y botón SOS.

Asimismo, más de 40.700 personas tienen la pulsera o colgante que aúna la funcionalidad del botón con sensor detector de caídas. Además, se han instalado 21.300 detectores de gas, humo y rutinas en los hogares de los usuarios, que pueden dar la voz de alarma si se produce una emergencia.

El perfil mayoritario de las personas usuarias de esta prestación son mujeres (en torno al 73%) de más de 80 años y con riesgo social leve que, en la mitad de los casos, viven solas. El 90% de las personas usuarias afirman que se sienten más seguras gracias a este servicio y el 74% manifiesta que la teleasistencia le ha ayudado a permanecer en el domicilio. En la última encuesta de satisfacción, los usuarios puntúan este recurso con una nota de 9,11 sobre 10.