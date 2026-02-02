El PIB de la Comunidad subió un 0,8% en el cuarto trimestre de 2025, igual que la media nacional, según AIReF

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se situó como la sexta región con mayor crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2025, con un aumento del PIB del 0,8% en tasa intertrimestral, mismo porcentaje que la media del Estado (+0,8%).

De acuerdo con los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en comparación con el mismo periodo del año anterior, el PIB madrileño ha crecido un 2,9%, tres décimas más que la media española.

Las economías de Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia crecieron por encima de la media nacional. Concretamente, la primera registró una evolución de su PIB del 1% en términos intertrimestrales, mientras que Andalucía y Castilla y León fue del 0,9% y el resto del 0,8%.

Por debajo de la media, las economías de Galicia, Aragón, Cataluña, Baleares y Canarias crecieron un 0,7%, mientras que las de La Rioja, Asturias, País Vasco, Cantabria y Navarra registraron una evolución intertrimestral del 0,6%.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado la estimación del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas (CC.AA.) para el cuarto trimestre de 2025 mediante la Metodología de Estimación Trimestral por comunidades autónomas del PIB, creada por la institución.

Estas estimaciones se realizan una vez el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el pasado 30 de enero de 2026 se publicó el dato correspondiente al cuarto trimestre del año, que apunta a que la economía española creció un 0,8%, dos décimas más que en el trimestre anterior.